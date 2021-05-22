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拜登承諾援助南韓新冠疫苗！提供韓軍隊55萬人施打　文在寅證實了

▲▼拜登承諾文在寅，將援助南韓軍隊55萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲拜登承諾文在寅，將援助南韓軍隊55萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅飛抵華府進行5天3夜的訪美行程，美東時間21日下午與美國總統拜登進行約171分鐘的美韓元首峰會。他在共同記者會時透露，拜登已經承諾支援南韓軍隊55萬人份的新冠疫苗，且美國將在準備就緒後於近日正式發布該項消息。

根據《韓聯社》報導，文在寅在峰會後的記者會上表示，拜登針對韓美同盟的立場，承諾將援助南韓軍隊55萬人份的疫苗，而美國主要的疫苗生產業者將與南韓尖端技術企業合作，試圖找出如何增加疫苗的生產量。

而《路透社》在報導中也指出，拜登在記者會時向南韓承諾，未來將提供55萬人份的新冠疫苗給南韓軍隊，此次是拜登政府首次表示將向外國軍隊援助新冠疫苗，不過對於未來提供給南韓軍隊的是來自哪一廠牌的疫苗，仍然是未知數。

據悉，先前美國曾經承諾，直到今年6月底為止，將優先提供阿斯特捷利康（AZ）疫苗6千萬劑、美國核准廠牌疫苗2千萬劑，共8千萬劑新冠疫苗給其他國家，目前美國已經緊急批准輝瑞、莫德納、嬌生楊森等3種廠牌疫苗，至於AZ疫苗仍未批准使用。

另外，拜登也在美韓元首峰會時表示，已與南韓文在寅針對構築全面性的美韓疫苗夥伴合作達成協議。

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