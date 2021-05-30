香港疫苗施打率不到20%　港府邀商界「提供誘因」鼓勵民眾接種

▲香港政務司長張建宗。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民眾接種疫苗意願低，接種率不到20%，上百萬劑疫苗面臨過期，有香港地產商為了鼓勵民眾接種，捐出價值千萬港元的全新套房，供已接種者抽獎。對此，香港政務司長張建宗表示，肯定此行為，並歡迎商界主動提供誘因，鼓勵民眾接種疫苗，彰顯企業社會責任。

張建宗30在網誌上指出，目前疫情仍然嚴峻，變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低的，香港疫苗接種率目前不到20%，令人非常擔心。

▼香港特首林鄭月娥帶頭接種疫苗，盼為民眾建立信心 。（圖／路透）



張建宗提到，政府在堅守「外防輸入，內防擴散」策略的同時，正不遺餘力，提高民眾的積極性，鼓勵接種疫苗，以便在社區建立有效的群體免疫力，守護香港。

張建宗表示，近日有地產發展商自發捐出住宅單位，通過抽獎送予已接種疫苗的市民，此舉值得肯定，「我們歡迎商界主動提供誘因，鼓勵市民接種疫苗，彰顯其企業社會責任。」

張建宗強調，抗擊疫情不能心存僥倖，若廣大市民不希望香港再走抗疫「回頭路」，持續出現一波又一波的疫情，疫苗接種是唯一的最佳辦法，「現時是接種疫苗的關鍵時刻，我呼籲大家別再猶豫，別再觀望，為人為己，盡快接種疫苗。」

▼香港地產商捐贈全新套房，給接種疫苗的民眾抽獎。（圖／翻攝信和集團）

