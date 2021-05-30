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中國加速國產疫苗施打！　華爾街日報：有助加快東南亞經濟復甦

▲▼中國疫苗,中國製疫苗,科興疫苗,國藥集團,中國國藥。（圖／路透）

▲中國加速施打疫苗有望幫助東南亞經濟復甦。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫苗上市之後，全球各國皆展開疫苗接種運動，《華爾街日報》（WSJ）指出，儘管中國疫苗接種的起步較晚，但隨著全面加速施打，目前中國疫苗每日配送的數量已約占全球50％，若按照此速度持續增長，可能會顛覆人們對亞洲和全球新興市場復甦進展的預期。

根據《華爾街日報》報導，中國光是27日一天就配送了2000萬劑疫苗，且過去一星期的接種速度比美國、歐盟和英國在過去任何一個時間都還要快。瑞銀集團（UBS）經濟學者指出，接下來值得關注的是，中國目前對各國輸出的疫苗是否會出現短缺，尤其是印尼、土耳其、墨西哥和巴西。

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國藥集團（Sinopharm）研發的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

若從中期來看，中國若加快疫苗接種速度，就有可能加速東南亞旅遊業的經濟復甦；據統計，光是每年前往泰國的中國遊客就佔該國遊客總數的25％，入境的旅遊總量占泰國GDP的10％。儘管今年沒辦法真正地重啟中泰跨國旅遊，但若能將希望放在2022年，也將會有非常積極的效果。

報導指出，雖然中國官方數據容易讓人產懷疑，但事實上假造疫苗接種率對中國並沒有好處，因為只要全民的抵抗力沒有恢復，那麼邊境也不可能真的重新開放。除此之外，對於疫苗效力的擔憂也可能是錯誤的，因為就現有數據來看，中國科興生物（Sinovac）和中國國藥疫苗（Sinopharm）是具有防護力的。

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲中國科興生物（Sinovac）研發的新冠疫苗。（圖／CFP）

根據智利衛生部針對國內1020萬人的接種資料統計，科興生物的新冠疫苗CoronaVac對於新冠肺炎的防護例為65.3％，死亡預防力為86％。目前世界衛生組織就已批准國藥疫苗緊急授權使用，公開數據也顯示，該疫苗效力超過70％，和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca）效力相當。

若是中國能提升兩家疫苗的透明度，並積極進行更有效的溝通，就能在全球範圍內提供服務，除了生產力較高，可以加速全球疫苗速度外，對於發展中國家會更有幫助，亞洲地區嚴格的旅遊限制也有機會鬆綁。

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