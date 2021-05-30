颱風最快今生成！「一大坨粉色雲團」豪雨製造機　北部變天時間曝

▲賈新興說，雲圖上的一大坨的粉紅色雲團，就是梅雨鋒面上的豪雨製造機。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局對中南部9縣市發布豪大雨特報。氣象專家賈新興今天（30日）表示，北部目前是空檔，預估中午前後仍有較大雨勢出現的機會。天氣風險公司分析師柯聿寧指出，目前編號04W的熱帶系統結構雲團狀況都不錯，最快有機會在今深夜到周一升格成為第3號颱風「彩雲」（Choi-wan）。對此，氣象局預測，該熱帶性低氣壓未來12小時內有發展為輕度颱風的趨勢。

▼日本氣象廳今早9時對熱帶系統發布「烈風警報」。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

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賈新興在臉書說，一早看到梅雨鋒面，雲圖上的一大坨的粉紅色雲團，它就是梅雨鋒面上的豪雨製造機──中尺度對流系統；目前主要的降雨區域比預測的位置偏南邊，強降雨區域集中在彰化，彰化、台中、苗栗、雲林、嘉義、澎湖、高雄雷雨的狀況非常明顯，並伴隨強陣風要多注意安全。他指出，北部目前是空檔，預估中午前後仍有較大雨勢出現的機會，請大家要多加留意。

柯聿寧在臉書提到，今、周一是這波近期最接近典型梅雨的鋒面影響的時段，鋒面將在台灣中部至北部活動，加上西南季風帶來的水氣，各地都有短時強降雨、雷擊的風險；居家防疫生活多了一項天氣因素干擾，若要外出採購物資要特別留意劇烈天氣，可以使用氣象局的雷達迴波圖資簡單做判斷，雷雨來臨時非必要請勿外出。

▼柯聿寧說，目前編號04W的熱帶系統結構、雲團狀況都不錯，最快有機會在今深夜到周一升格成為第三號颱風彩雲（Choi-wan），更遠的洋面上還有個熱帶擾動90W，發展情況也值得留意。（圖／翻攝JTWC）

柯聿寧說，預計到了下周二、下周三鋒面逐漸北抬，天氣稍稍回穩，溫度也較為回升，但仍然受到西南風帶來的水氣影響，西半部在深夜到隔日上午容易有夜間陸風與西南風交會，在這個交會線附近對流系統容易發展並帶來沿海平地雷陣雨的天氣，山區也會開始有較明顯的午後熱對流出現，天氣仍然不穩定。

柯聿寧分析，未來一周的天氣除了前期的梅雨、中期的西南風，後期也就是周末時還會再有一道梅雨鋒面接近，但後期的環境有些變數，主要就是因為菲律賓東南邊熱帶擾動發展活躍。

柯聿寧表示，目前編號04W的熱帶系統結構、雲團狀況都不錯，最快有機會在今深夜到周一升格成為第三號颱風彩雲（Choi-wan），更遠的洋面上還有個熱帶擾動90W，發展情況也值得留意；預計比較近的這個04W將在菲東逐漸北上，距離台灣的遠近、強度都會關係到下波梅雨鋒面的影響程度，變化空間較大，持續關注後續的變化。

▼氣象局預測，熱帶低壓未來12小時內有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）



天氣風險公司指出，日本氣象廳發布「烈風警報」，熱帶低壓04W今、周一將升格為第三號颱風，未來將往菲東海域前進，有逐漸北轉趨勢，未來一周可能間接影響西南季風後續的發展，梅雨鋒面也可能有些變動，持續觀察中。

對此，氣象局指出，預測熱帶低壓未來12小時內有發展為輕度颱風的趨勢，不過對於其後續動向、強度變化及其與周圍天氣系統的互動，不確定性大，對於下周後期的天氣增添較多變數，請多留意氣象局發布的最新天氣預報。