「豪雨製造機」對準彰、投狂轟　滯留鋒南偏！中南部降雨比預期多

▲彰化、南投豪雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，氣象局今（30）日持續發布豪、大雨特報。其中，彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林至高雄及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象專家賈新興稍早指出，一早看到梅雨鋒面，雲圖上的一大坨的粉紅色雲團，它就是梅雨鋒面上的豪雨製造機中尺度對流系統。

賈新興說，目前主要的降雨區域比預測的位置偏南邊，強降雨區域集中在彰化，彰化、台中、苗栗、雲林、嘉義、澎湖、高雄，雷雨的狀況非常明顯並伴隨強陣風，要多注意安全。北部目前是空檔，預估中午前後仍有較大雨勢出現的機會，請大家要多加留意。

▲最新歐美預報模式顯示，梅雨鋒面將較預期南偏至台灣上空至台灣海峽南部，中南部的降雨可望比預期再多一些。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，有觀察到一個好消息，最新一報的歐洲及美國預報模式顯示，梅雨鋒面將較預期南偏至台灣上空至台灣海峽南部，中南部的降雨可望比預期再多一些。

氣象局指出，今天滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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