快訊／雨區擴南部！強對流卡住5縣市豪大雨　「結實閃電照」曝

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴到南部！中央氣象局今天（30日）上午7時35分對中南部5縣市發布豪大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今彰化縣有局部大雨或豪雨發生，台中市、南投縣、高雄市及澎湖縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。根據氣象局觀測，彰化縣秀水鄉最近一小時雨量達106毫米。

豪雨特報：彰化縣

大雨特報：台中市、南投縣、高雄市、澎湖縣

今晨大雷雨狂炸中台灣，許多民眾在睡夢中被驚醒。中央氣象局長鄭明典在臉書發文，分享網友拍攝的「台中結結實實的對地閃電」照片。

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「觀氣象看天氣」臉書粉專責說，中尺度對流系統炸烈中台灣，強對流卡在彰化上空，鹿港、埔鹽、福興、秀水及附近地區要小心！

▲▼今滯留鋒面影響，全台有雨。（圖／氣象局）



氣象局說，今滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息。

氣象局指出，溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，北部及宜花較為舒適，高溫約28、29度，其他地方沒下雨時仍稍微悶熱，高溫可以來到31至33度。