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陸14億人疫苗逾接種6億劑　鍾南山：覆蓋率年底完成80%

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲中國工程院院士鍾南山指出疫苗在大陸全境的覆蓋率在年底能完成近8成。（圖／路透社）

文／中央社台北29日電

據官方通報，截至28日，大陸接種COVID-19疫苗累計已突破6億劑。中國工程院院士鍾南山昨晚指出，到今年年底，疫苗的覆蓋率將能達到80%。

大陸最新發布的人口總數為14.1億人，若以每人應接種兩劑估算，須施打22.56億劑，才能達到80%覆蓋率，形成群體免疫。

據國家衛生健康委員會官網今天通報，截至5月28日，31個省區報告接種COVID-19疫苗6億299.1萬劑，突破6億劑。

自3月27日超過1億劑以來，大陸接種疫苗持續加速。數據顯示，最近6天接種合計突破1億劑；26日一天就接種超過2000萬劑。

據中國新聞網報導，鍾南山昨晚指出，到今年年底，「中國疫苗的覆蓋率能夠達到80%，但當前疫苗產能仍需加強。」

他表示，按照疫苗保護率達到70%計算，中國大陸的疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。「據我所知，在7月初，全國應該達到40%，今年年底能夠達到80%。」

「五一」長假後，大陸多地相繼出現零星的本土疫情，促使民眾更踴躍接種疫苗。但多地近日宣布6月10日起暫緩接種第一劑，以接種第二劑優先，官方宣稱這是為了避免出現「打了上針沒有下針」的情況，不過許多民眾在網路社群反映疫苗供應不足。

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