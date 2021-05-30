陳時中說法有3疑點！還原BNT緊急授權真相　疾管署內藏「未來人」

▲德國BioNTech（BNT）藥廠的疫苗至今無法進入我國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

近日BNT爭議在台灣引起廣大討論，而衛福部長陳時中此前說過BNT並沒有「申請藥證」，也說今年1月初因應BNT要求在不到一天時間內將合約中新聞稿的「我國」改為「台灣」；然而眼尖的網友卻在疾管署發現實際上更新的日期為4月下旬，但更新日期停留在2月下旬，也有5月初自費接種疫苗的網友秀出白紙黑字，揭露當時的BNT簡介上仍印有「我國」字樣，明顯與衛福部的說法有出入。

陳時中於本月26日回覆記者提問BNT疫苗採購破局的真相，他還原與德國BNT廠交涉的過程指出，雙方早在去年8月開始談判並於同年12月確認最後合約，於今年1月6日由行政院核定同意購買，並在當天回覆簽署合約的簽名掃描檔寄回給BNT；然而1月8日卻接到BNT來函要求更改新聞稿上的「我國」兩字，指揮中心也在不到1天時間內將「我國」調整為「台灣」，但之後仍不斷被要求更改新聞稿，「之後的事情大家就知道了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此PTT網友上疾管署求證，指出官方關於BNT疫苗的簡介，實際更新時間與官網上列出的更新時間有很大出入。《ETtoday新聞雲》記者實際了解，依據國際最新資訊滾動式調整的時間為今年2月26日，並顯示BNT疫苗「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家緊急授權使用」，並沒有「及我國緊急授權使用」，但透過「網頁時光機」回溯該頁面的過往更新時間，卻發現4月27日以前，疾管署網站關於BNT疫苗的簡介完整段落實際上還是「本疫苗目前已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，直到4月27日才做出更改。而4月27日更新後的滾動時式調整最新時間卻是2月26日，彷彿是「未來人」回到過去做出變動，有待官方解釋。

▲指揮官陳時中及指揮中心的說法受到挑戰 。（圖／指揮中心提供）

另外有PTT網友表示今年5月5日自費接種已獲得我國緊急授權的AZ疫苗，接種過後健保卡上會貼上接種日期，接種卡則寫上打的是AZ疫苗，並附第2劑的日約日期。網友提出疾管署核發的「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」，指出當中的BNT疫苗簡介，同樣寫有「本疫苗已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用。」

記者據此實際上疾管署網站下載該意願書，疾管署今年3月10日核定一版的意願書中，「...及我國緊急授權使用」的字樣也確實存在。

▲疾管署至3月10日仍在官方簡介內文中列有我國，4月27日取下。（圖／翻攝自疾管署網站）

此外，藥廠取得「藥證」才得以被我國引入的規定，若透過一般管道申請需耗時數年，因此大多數國家都備有另一管道供緊急情況使用，能迅速獲得官方的「緊急授權」後引入該國。陳時中此前表示由於BNT大中華區代理權是上海復興取得，但中國大陸至今尚未核發BNT或復必泰藥證，強調「把正式文件拿來再說」，醫師林靜儀也於27日在臉書上發文不論哪家藥廠、原廠或代理，藥品疫苗輸入「就是必須申請藥證」，但此說法也與疾管署上的「...及我國緊急授權使用」不符。

疑點統整

1.根據陳時中所指，BNT來函僅要求更改「新聞稿」中「我國」字樣，並未包含疾管署上的簡介，疾管署仍在4月27日取下「我國」兩字。

2.陳時中所說原廠或代理商未申請藥證因此未能進入台灣，但疾管署上早在年初就寫有「...及我國緊急授權使用」，直到4月27日才取下，「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」上的字樣則至少到5月5日仍列有我國字樣，且該版為疾管署核定的3月10日版本。

3.4月27日做出更動，BNT疫苗簡介頁面顯示的滾動式調整卻停留在2月26日。

詳細時間點與事件細節仍有待部長陳時中及疾管署官方回覆釐清。