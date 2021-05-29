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國際佛光會贈關山警防疫面罩　強化台東員警執勤安全

▲▼ 國際佛光會贈關山警防疫面罩，強化台東員警執勤安全。（圖／關山警分局提供，下同）

▲▼ 國際佛光會贈關山警防疫面罩，強化台東員警執勤安全。（圖／關山警分局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

COVID-19(新冠肺炎)疫情警戒升至第三級，台東縣長饒慶鈴及警察局長趙瑞華於各大媒體大聲疾呼「戴口罩、勤洗手」及推動「實聯制」，落實防疫工作，防堵疫情擴散；國際佛光會池上分會會長劉月梅有感於警察在第一線執行防疫工作相當辛勞，於日前致贈該分局一批防疫面罩，由分局長余中義代表接受；此面罩讓員警執勤安全「加了一層」更有保障。

▲▼ 國際佛光會贈關山警防疫面罩，強化台東員警執勤安全。（圖／關山警分局提供，下同）

有鑑於疫情警戒升至第三級，國際佛光會池上分會會長劉月梅特於日前致贈關山警察分局「防疫面罩」，由分局長余中義代表接受；劉月梅表示，員警除了戴口罩，再增加一層防疫面罩阻隔飛沫，執勤起來將更安全。警員蘇姵尹也表示，實際配戴起來非常輕便，也非常感謝該會的關心，真的很感謝。

▲▼ 國際佛光會贈關山警防疫面罩，強化台東員警執勤安全。（圖／關山警分局提供，下同）

關山警分局表示，員警在第一線執行防疫工作，面對看不見的「病毒」，執勤的風險度頗高，所以非常感謝國際佛光會及池上分會劉會長，暖心致贈防疫面罩，讓員警的執勤安全「再加一層」，也使員警備感暖心。於此再次呼籲民眾「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」！請大家發揮高度的「公德心」，一起打贏這場對抗病毒的無硝煙戰役！

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