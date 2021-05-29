批超前部署是政治口號假象　黃國昌：只想大內宣如何有效對抗病毒

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土新冠肺炎確診數不斷上升，前時代力量立委黃國昌29日批評，台灣多了一年準備防疫，然而面對每天平均超過400例確診，才驚覺檢驗量能、醫療資源、疫苗採購等根本不是超前部署，而是嚴重不足。他質疑，「如果不能誠實地面對錯誤，只想透過大內宣文過飾非，我們又如何能夠有效對抗這個共同的敵人？」

黃國昌29日下午在臉書以「公開透明的疫苗接種計畫」為題寫道，過去這段期間，作為一位公民，除了自身做好防疫外，就是呼籲大家配合政府防疫措施；當過去兩周，看到本土確診數居高不下，自5月15日到5月29日，累積了6474例確診病患，導致了87人死亡，真的讓人難過。

黃國昌認為，我們唯一的敵人是病毒，現在不是唱衰台灣的時候，但是，如果不能誠實地面對錯誤，只想透過大內宣文過飾非，我們又如何能夠有效對抗這個共同的敵人？

「疫情的爆發，讓『超前部署』這個政治口號所包裝的假象，正式破滅。」黃國昌批評，全民共同的防疫努力，讓台灣整整多了一年的時間準備，沒想到，當錯誤的決策導致防疫出現破口，面對每天平均超過400例的確診病患，人民才驚覺到，從「檢驗量能」、「醫療資源」、到「疫苗採購」，根本不是超前部署，而是嚴重不足。

「目前，即使第一線的醫檢人員、基層的醫護同仁，都已經累到人仰馬翻，PCR檢測還是塞車、醫院病床嚴重困窘，甚至連集中檢疫所都空間不足，部分確診的病患竟只能待在家中。」

黃國昌說，看到我們竟被美國《時代》雜誌評為「The world’s most vaunted COVID-19 defense」（全世界最會吹噓的新冠肺炎防疫），他相信，絕大多數的台灣人心裡都很難過。

不過，黃國昌認為，目前很多國人仍願意相信政府將為全體國人即時取得足夠「安全有效」的疫苗，因此呼籲政府要讓國人知道，「台灣疫苗接種計畫」的具體整備內容是什麼。

黃國昌指出，6成覆蓋率意謂有1400萬人必須完成接種，扣掉目前已完成約38萬人，代表從現在到10月底，還有1362萬人必須接種，平均每天至少必須完成9萬人，才能達標；然而這還只是計算「每人只打一劑」的速度，目前輸入的兩種疫苗，必須施打兩劑才能產生有效防護。

「這將是一場全國大動員，必須整備好所有準備。」黃國昌表示，從接種的場所、施打的人員、通報的系統、到資訊整合的佈建，政府是否已經備妥一套具體完整的疫苗接種計畫？請如同其他先進國家一樣，早日在網站上公布具體內容與相關流程，讓國人能夠協助配合。

此外，黃國昌還提到，目前在衛福站網站所公告的「110年COVID-19疫苗接種計畫」，還只是前期的粗略計劃，沒有具體執行內容，今年3月的修訂版也沒有更新資訊，且還是將我國根本沒有取得的「Pfizer-BioNTech」疫苗，列為計畫內容。