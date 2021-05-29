　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批超前部署是政治口號假象　黃國昌：只想大內宣如何有效對抗病毒

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土新冠肺炎確診數不斷上升，前時代力量立委黃國昌29日批評，台灣多了一年準備防疫，然而面對每天平均超過400例確診，才驚覺檢驗量能、醫療資源、疫苗採購等根本不是超前部署，而是嚴重不足。他質疑，「如果不能誠實地面對錯誤，只想透過大內宣文過飾非，我們又如何能夠有效對抗這個共同的敵人？」

黃國昌29日下午在臉書以「公開透明的疫苗接種計畫」為題寫道，過去這段期間，作為一位公民，除了自身做好防疫外，就是呼籲大家配合政府防疫措施；當過去兩周，看到本土確診數居高不下，自5月15日到5月29日，累積了6474例確診病患，導致了87人死亡，真的讓人難過。

黃國昌認為，我們唯一的敵人是病毒，現在不是唱衰台灣的時候，但是，如果不能誠實地面對錯誤，只想透過大內宣文過飾非，我們又如何能夠有效對抗這個共同的敵人？

「疫情的爆發，讓『超前部署』這個政治口號所包裝的假象，正式破滅。」黃國昌批評，全民共同的防疫努力，讓台灣整整多了一年的時間準備，沒想到，當錯誤的決策導致防疫出現破口，面對每天平均超過400例的確診病患，人民才驚覺到，從「檢驗量能」、「醫療資源」、到「疫苗採購」，根本不是超前部署，而是嚴重不足。

「目前，即使第一線的醫檢人員、基層的醫護同仁，都已經累到人仰馬翻，PCR檢測還是塞車、醫院病床嚴重困窘，甚至連集中檢疫所都空間不足，部分確診的病患竟只能待在家中。」

黃國昌說，看到我們竟被美國《時代》雜誌評為「The world’s most vaunted COVID-19 defense」（全世界最會吹噓的新冠肺炎防疫），他相信，絕大多數的台灣人心裡都很難過。

不過，黃國昌認為，目前很多國人仍願意相信政府將為全體國人即時取得足夠「安全有效」的疫苗，因此呼籲政府要讓國人知道，「台灣疫苗接種計畫」的具體整備內容是什麼。

黃國昌指出，6成覆蓋率意謂有1400萬人必須完成接種，扣掉目前已完成約38萬人，代表從現在到10月底，還有1362萬人必須接種，平均每天至少必須完成9萬人，才能達標；然而這還只是計算「每人只打一劑」的速度，目前輸入的兩種疫苗，必須施打兩劑才能產生有效防護。

「這將是一場全國大動員，必須整備好所有準備。」黃國昌表示，從接種的場所、施打的人員、通報的系統、到資訊整合的佈建，政府是否已經備妥一套具體完整的疫苗接種計畫？請如同其他先進國家一樣，早日在網站上公布具體內容與相關流程，讓國人能夠協助配合。

此外，黃國昌還提到，目前在衛福站網站所公告的「110年COVID-19疫苗接種計畫」，還只是前期的粗略計劃，沒有具體執行內容，今年3月的修訂版也沒有更新資訊，且還是將我國根本沒有取得的「Pfizer-BioNTech」疫苗，列為計畫內容。

ET快訊
才剛說四級警戒準備！板橋傳統市場「人潮爆炸」…畫面曝光網吵翻
四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！
快訊／澎湖志願快篩變硬篩！喊話中央：拒絕者強送集中檢疫14天
快訊／血氧92狂降78！嘉義看守所2收容人　突呼吸不順昏迷搶
快訊／郭台銘證實：爭取500萬劑BNT疫苗「德國直接空運台灣
24人死後確診！「快樂缺氧」來不及救　醫曝2招自救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

快訊／郭台銘證實：爭取500萬劑BNT疫苗「德國直接空運台灣」

10張圖秒懂新北紓困申請　急難救助每戶1萬、車輛停駛免徵牌照稅

批超前部署是政治口號假象　黃國昌：只想大內宣如何有效對抗病毒

新北防疫募款累積1億6982萬　侯友宜：謝謝給予滿滿支持

在家也要社交距離！侯友宜：做不到就戴口罩　「保護自己和家人」

快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！

快訊／新北半個月52確診者死亡！　今新增13例 「最老90多歲」

郭台銘、佛光山買疫苗　侯友宜「只要有管道拿到」：新北一起合作

快訊／新北224例足跡：福和橋下二手市集、音樂公園、新興街市場

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

快訊／郭台銘證實：爭取500萬劑BNT疫苗「德國直接空運台灣」

10張圖秒懂新北紓困申請　急難救助每戶1萬、車輛停駛免徵牌照稅

批超前部署是政治口號假象　黃國昌：只想大內宣如何有效對抗病毒

新北防疫募款累積1億6982萬　侯友宜：謝謝給予滿滿支持

在家也要社交距離！侯友宜：做不到就戴口罩　「保護自己和家人」

快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！

快訊／新北半個月52確診者死亡！　今新增13例 「最老90多歲」

郭台銘、佛光山買疫苗　侯友宜「只要有管道拿到」：新北一起合作

快訊／新北224例足跡：福和橋下二手市集、音樂公園、新興街市場

在家上班發現「超暖秘密」！　11歲汪奶奶17點準時驚醒探頭望門

路遇虛弱小松鼠！暖男趴地「輕撫餵水」　獲信任遭爬手臂塞奶

散步撿到青芒果！　萌柴「堅持外帶」緊咬不放：今晚加菜～

新床空無一狗！　奴才「該逼毛毛的」網全歪樓：喜獲麟兒啊

才爆盜圖、片頭曲侵權！　劉芒被抓包「封鎖特定留言」…粉失望　

不用猜了！王柏融連4場未先發　日媒曝真相「自打球受傷」

人妻挺大肚「子女面前遭性侵」！丈夫老闆闖進門　強綁全家蹂躪4天

臉書賣「居家篩檢試劑」稱WHA認證　見調查官上門改口「廣告詞」

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

「一件襯衫」黃山料談30歲感情：你不再需要另一個他，才能完整自己

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

政治熱門新聞

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布6大執行措施

快訊／為病床怒槓中央！柯文哲怒斥石崇良講幹話

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

新北新增7熱區防疫中心　侯友宜曝：「升級」演練

快訊／雙北一起封城？　侯友宜：中央要下令區域聯防

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

快訊／怒斥奎山中學漠視規定　柯文哲震怒罰30萬

更多熱門

相關新聞

高雄11男女無罩爽玩水　最重可罰46.5萬

高雄11男女無罩爽玩水　最重可罰46.5萬

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒持續中， 高雄市長陳其邁前一天才拜託大家，在週末期間沒事最好別出門，降低疫情傳播速度，但沒想到仍有民眾趁著週末上午，跑到高雄六龜區中興里台27線道三合溪上游攔水壩玩水，不但沒有戴口罩還群聚，六龜分局獲報到場，當場依照違反室外群聚10人之規定舉發11人。

升四級警戒準備！侯友宜籲「在家要戴口罩」

升四級警戒準備！侯友宜籲「在家要戴口罩」

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫

彰化累計135確診！他到台中與北部友吃飯也中

彰化累計135確診！他到台中與北部友吃飯也中

張麗善宣布與生技公司合作　將採購100萬劑疫苗

張麗善宣布與生技公司合作　將採購100萬劑疫苗

關鍵字：

黃國昌超前部署疫苗新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快訊／加速籌備封城　侯友宜公布6大執行措施

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面