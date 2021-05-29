　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「人造太陽」創核聚變新紀錄　1.2億℃成功運行101秒

▲▼陸「人造太陽」創核聚變新紀錄　1.2億℃成功運行101秒。（圖／翻攝新華社）

▲全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中科院合肥物質科學研究院28日凌晨成功實現「人造太陽」全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）1.2億℃運行101秒的全新世界紀錄。研究人員指出，新紀錄進一步證明核聚變能源的可行性，亦為邁向商用奠定物理和工程基礎。

根據《光明日報》報導，全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）有「人造太陽」之稱，中科院合肥物質科學研究院28日凌晨成功實現了可重復的1.2億℃101秒和1.6億℃20秒等離子體運行。

報導提到，中科院合肥研究院等離子體所去年6月啟動EAST裝置的升級改造工作，歷時一年的升級改造全面提升了該裝置性能，並在物理實驗中攻克了穩態高功率加熱、完全非感應的高電流驅動、高精度等離子體實時控制、高熱負荷等離子體與壁材料相互作用等系列技術難題。

報導指出，1.2℃度101秒等離子體運行的實現，將去年EAST裝置物理實驗實現的1億℃20秒的世界紀錄提高了5倍，表明EAST裝置綜合研究能力獲得重大突破。

報導提到，上億℃高溫等離子體條件下連續穩態運行是未來聚變發電的必要條件，目前，EAST裝置是國際上唯一具備與ITER類似加熱方式和偏濾器結構的磁約束核聚變實驗裝置，是唯一能在百秒量級條件下全面演示和驗證國際熱核聚變實驗堆ITER未來400秒科學研究的實驗裝置。

報導指出，核聚變能具有資源豐富、無碳排放和清潔安全等突出優點，是人類未來理想的清潔能源之一，可為實現碳中和作出重要貢獻。實現核聚變發電的兩大難點是如何實現上億℃點火和等離子體穩定長時間約束控制，同時實現上億℃等離子體長時間維持尤為困難，這需要將上億℃等離子體與零下269℃超導磁體、高熱負荷等離子體、壁材料相互作用，在動態精密控制等多項極端條件下高度集成和有機結合，難度和挑戰非常大，此前國際上超過1億℃的等離子體運行最長持續時間為20秒。

報導強調，本次物理實驗成果是對EAST裝置首次在國際上採用全金屬主動水冷第一壁、高性能鎢偏濾器、穩態高功率波加熱、等離子體位形精密控制等一系列未來聚變堆必須採用的關鍵技術的驗證。

ET快訊
佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中回應了
單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」
今確診+校正回歸「共468例本土」　新北市224例最多！
快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積
快訊／再增21死！今日增確診「320例本土＋166例校正回歸
LIVE／陳時中遭爆「CDC開會拍板」放寬3+11　親上火線
獨／新北封城盤點5月中就啟動　侯友宜下午宣布演練檢討報告
快訊／台中大雷雨！　2地區「閃電訊號旺盛」防暴雨
男女學生教室「忘情衝刺12mins」！傳女主羞愧跳樓　學校回
管爺出手了！台大徵召「PCR設備」救校正回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「人造太陽」創核聚變新紀錄　1.2億℃成功運行101秒

清華大學女生「求職當保姆」！內行人曝優勢：年薪可高達260萬

男女學生教室「忘情衝刺12mins」！網傳女主羞愧跳樓　學校否認了

打疫苗就抽「3千萬地鐵宅」　港地產商豪灑後「預約接種數暴增！」

直擊！湖南小學生被砍傷瞬間　嫌犯「菜刀瘋狂亂揮」4重傷1死　

8天+11例本土！廣東急封區「限制居民外出」　荔灣區普篩已完成

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

美要求香港製造改中國　「企業將無競爭力！」港向世貿提審理

陸首次公佈疫苗「不良反應」　未提死亡率...最嚴重過敏性休克

大陸又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境1確診

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

陸「人造太陽」創核聚變新紀錄　1.2億℃成功運行101秒

清華大學女生「求職當保姆」！內行人曝優勢：年薪可高達260萬

男女學生教室「忘情衝刺12mins」！網傳女主羞愧跳樓　學校否認了

打疫苗就抽「3千萬地鐵宅」　港地產商豪灑後「預約接種數暴增！」

直擊！湖南小學生被砍傷瞬間　嫌犯「菜刀瘋狂亂揮」4重傷1死　

8天+11例本土！廣東急封區「限制居民外出」　荔灣區普篩已完成

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

美要求香港製造改中國　「企業將無競爭力！」港向世貿提審理

陸首次公佈疫苗「不良反應」　未提死亡率...最嚴重過敏性休克

大陸又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境1確診

快訊／台中確診爆增再+43例本土　市府15:00公布染疫足跡

校正回歸166例！5／24「505例最多」　縣市分佈出爐

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中：感謝但仍要由中央跟原廠簽約

單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」

快訊／居隔戶叫外送付現金！外送員憂染疫提求償　衛生局打臉

睡不好、注意力無法集中？來點「白噪音」什麼都好辦

任時完突直視：潤娥，很美了～　好友私下對話曝光⋯粉絲直呼瘋了

怕爆！廣達宣布下周一恢復「全員公司上班」　員工接通知超擔心群聚

中油嘉義人力訓練所被徵調為檢疫所　衛生局：加強清消與動線管理

快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積87死

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

大陸熱門新聞

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

結婚7年「死不出門工作」　夫：不缺錢啊！

男女學生教室忘情衝刺12mins！網傳女主羞愧跳樓

大陸又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境1確診

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

國台辦問民進黨　用不用大陸疫苗

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

10萬人觀展　中國2021數博會閉幕

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

未提死亡率　陸首次公布「疫苗不良反應」

廣州打疫苗人潮暴動　憂引發傳染效應

8天+11例本土！廣東急封「居民外出」

清華大學女生求職當保姆！內行人曝優勢：超賺

更多熱門

相關新聞

陸「人造太陽」EAST新一輪升級 挑戰「1億度」燃燒100秒

陸「人造太陽」EAST新一輪升級 挑戰「1億度」燃燒100秒

陸中科院合肥物質科學研究院的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）將於近期完成新一輪升級改造，向芯部電子溫度1億攝氏度、100秒長脈衝等離子體的新目標發起挑戰，力爭將世界可控核聚變能源研究推至新高點。等離子體物理研究所研製中心主任吳傑峰表示，「要讓上億度高溫與-269度低溫1米內共存，上萬個零部件有一點瑕疵，實驗可能就會失敗。」

中國人造太陽放電　核聚變突破

中國人造太陽放電　核聚變突破

中國將建成人造太陽　高溫破2億度

中國將建成人造太陽　高溫破2億度

陸預計今年建成環流器二號M裝置

陸預計今年建成環流器二號M裝置

大陸低溫冷壓氦過冷系統調試成功

大陸低溫冷壓氦過冷系統調試成功

關鍵字：

人造太陽EAST全超導托卡馬克核聚變實驗裝置

讀者迴響

熱門新聞

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面