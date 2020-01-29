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中國將建成核聚變「人造太陽」　號稱高溫突破2億度

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▲▼中國環流器二號M。（圖／取自中國科學院、中核集團網站）

▲中國環流器二號M。（圖／取自中國科學院、中核集團網站）

記者陳政錄／綜合報導

「人造太陽」成為現實？今年初中國核工業集團放出訊息，表示其新一代可控核聚變研究裝置「中國環流器二號M」，預計於2020年投入運行。大陸官媒《人民日報》海外版也刊出專文介紹，表示若核聚變能實現和平利用，將有助於解決全球的能源問題。

根據中核集團研究人員說法，人造太陽設備，將能達到攝氏2億度高溫，大約是太陽核心溫度的 12 倍，在此高溫下將產生核融合反應，並釋放出能量。

▲▼中國環流器二號M。（圖／取自中國科學院、中核集團網站）

▲該裝置預計2020年投入正式運行。（圖／取自中國科學院、中核集團網站）

據了解，中國大陸研究核聚變起於1955年，科學家提議展開中國的「可控熱核反應」研究，到1984年，中國環流器一號（HL－1）建成；1995年，中國第一個超導托卡馬克裝置HT-7在合肥建成，而預計2020年投入運行的「中國環流器二號M」，類型上也屬於托卡馬克裝置，它將成為中國規模最大、參數最高的磁約束可控核聚變實驗研究裝置，其等離子體體積為中國現有裝置的2倍以上。

托卡馬克裝置是一種核融合反應器的名稱，其概念從 1950 年代開始成形，並由蘇聯科學家命名，為俄語「環形真空磁線圈」（toroidal chamber with magnetic coils）的縮寫。正如其名所敘，托卡馬克裝置設計是一個環面，在其中極高溫的電漿被約束和加壓，以用來進行核融合反應。

從技術上來說，中核集團的反應器，由20組環向場線圈中心段組件，和中心螺旋管線圈裝配而成，總體重量約90噸，因產生能量的核聚變原理與太陽光的原理相似，也被稱為「人造太陽。」

中核集團核工業西南物理研究院院長段旭如強調，可控核聚變是目前人類認識到，可以最終解決人類社會能源問題和環境問題、推動人類社會可持續發展的重要途徑之一。他還說，從ITER計劃的進展，以及國際核聚變發展進程看，我們有信心到本世紀中，實現可控的核聚變發電。

▼國際熱核聚變實驗堆（ITER）。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國際熱核聚變實驗堆（ITER）。（圖／記者蔡浩祥攝）

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