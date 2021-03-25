陸「人造太陽」EAST新一輪升級 　挑戰「1億度」燃燒100秒

▲全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）模型對外展示「放電」過程。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸中科院合肥物質科學研究院的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）將於近期完成新一輪升級改造，向芯部電子溫度1億攝氏度、100秒長脈衝等離子體的新目標發起挑戰，力爭將世界可控核聚變能源研究推至新高點。等離子體物理研究所研製中心主任吳傑峰表示，「要讓上億度高溫與-269度低溫1米內共存，上萬個零部件有一點瑕疵，實驗可能就會失敗。」

▲全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）進行等離子體運行試驗。（圖／CFP）

《新華網》報導，EAST擁有類似太陽的運行機制，因此有「人造太陽」之稱。中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所王騰博士說，煤、石油、天然氣未來有枯竭的危險，還存在一定的環境污染，而「人造太陽」核聚變反應所需的原材料在地球上幾乎取之不盡、用之不竭，生成物也沒有危害，被認為是理想的「終極能源」。

據悉，EAST建成以來已實驗96000餘次，先後完成穩定的101.2秒穩態長脈衝高約束等離子體運行、電子溫度1億攝氏度20秒等離子體運行等國際重大突破。EAST自2020年7月起展開新一輪改造，在尖端材料、關鍵部件、主要子系統等方面實施一系列重大升級。

此輪升級改造完成後，EAST將展開「從攝氏1億度20秒到1億度100秒」等離子體運行的新挑戰，挑戰成功將會是大幅度的技術跨越，也將把人類核聚變能源研究推向一個新的里程碑。