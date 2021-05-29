好消息！高雄水情橙轉黃燈減量改減壓　即起解除洗車業用水禁令

▲高雄市水情轉為減壓供水，高市府配合解除洗車用水管制。（圖／記者曾筠淇攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應高雄山區近期連日降雨，高屏溪川流量回升，大高雄地區自5月29日起水情燈號由橙燈轉回黃燈，並同步解除洗車業者用水限制。

大高雄地區近期因氣候鋒面致使山區連日降雨，挹注高屏溪川流量持續回升，配合多元供水調度及因應近期梅雨鋒面即將到來，旱象稍有緩解，故自5月29日起轉換水情燈號由減量供水的橙燈轉回減壓供水的黃燈。

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台水公司七區處表示，29日起將原減量供水模式調整為僅夜間減壓供水，減壓時段晚上10點至隔日上午6點，對於大多數備有水塔之用戶無明顯影響，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議適度儲水備用。

▲即日起，高雄市解除洗車業停止供水管制。（圖／記者曾筠淇攝）

台水公司指出，政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段減壓供水。另4月17日起停止供水之洗車(含加油站附設洗車)業者，亦同步予以解除用水限制。

▲▼高市府鑿地下水井增供水源。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市水利局表示，高市府4月時因應水情成立抗旱應變中心，市長陳其邁指示水利局開鑿32口地下水井可增供每日9.6萬噸水源，深夜也增派重型機具進入濁口溪重新施作分流設施，將原水導入下游高屏堰。

加上近日降雨，高屏堰從每日取水30萬噸提升至80萬噸，配合再生水、地下水與伏流水等各項水源與緊急抗旱新增鑿井水源，可供應全市每日150萬噸以上，大於實際所需135萬噸水量。

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