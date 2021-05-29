高雄確診男自行淚曝足跡恐違法？　陳其邁「6個字」給答案了

▲確診男子公布詳細足跡，避免鄉親也染疫，「希望病毒到我這就好」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄旗山區27日出現首例新冠肺炎確診個案，不過衛生局公布活動史僅列一家水果行，當事人認為足跡史並不完整，因此自己列出17日以來去過的地點並PO網公告，淚訴：「希望病毒到我這就好」。對此，衛生局表示，足跡發布是依照傳染風險的專業評估，但是自行公開足跡是否違法，陳其邁以6個字回應，就是「感謝主動提供」。

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陳其邁同時也在29日的防疫記者會當中，主動回應這名確診民眾主動在臉書發布自己的足跡，是否違法？陳其邁說對這名旗山確診患者表示「感謝」，因為能夠盡量提供更多的線索，給疫調人員，那也是非常感謝旗山這位朋友，他可以主動提供更詳細資料。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，在疫情期間足跡的公佈，其實關係到的是風險評估的一個結果。那風險評估的原則，其實有三個，第一個就是個案在活動地點停留時間的長短時間，時間越長的基本風險愈高，但哪一個時間是臨界值，基本上，會依據當地的一個情形去做判斷。比如說，密閉空間裡面、室內空間裡面，如果面對面十到十五分鐘，基本上它的傳播風險，我們認為就相當高，就高於臨界值以上。

▲高雄市政府公布足跡發布原則 。（圖／高雄市政府提供）



第二個就是個案與接觸對象是不是戴口罩？戴什麼口罩？怎麼戴？潘炤穎強調：基本上，現在在市面上面取得為合格的外科口罩，基本上沒有什麼問題，但是呢？「有一些人可能戴不住。或是習慣布口罩、紙口罩，這個部份就是屬於高風險的一個口罩的一個行為」，潘炤穎也指出有些人不知不覺間口罩遮住嘴巴、鼻子沒有遮住，這也是評估的一個高風險行為。

第三個就該地點有沒有符合密切接觸者定義的對象。也就是說，特定接觸者跟不特定接觸者匡列，潘炤穎說：「是不是在我們的這個足跡購物的同時能夠去掌握。針對能夠掌握特定接觸者，我們就不會去公佈所有的足跡，因為風險就集中在這些人的身上。如果不特地接觸者很多的話，比如說，可能在川流不息的車站或者是一個比較熱門的店家，那這個部分呢？我們就要考慮公佈他的足跡，要讓到過這個地方的民眾去做警示」。

潘炤穎再次重申：「足跡是在與風險評估有關，風險評估是基於專業的判斷，那如果只是在把所有足跡公布出來的話，基本上很容易造成民眾的誤解，甚至不必要的恐慌，那這是不能不樂見的」。

▲高雄市政府29日召開防疫會議記者會。（圖／高雄市政府提供）



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