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在家憋不住！16屁孩上街飆車放炮　違反防疫規定「恐挨罰30萬元」

▲▼屁孩不甩警車追捕，囂張蛇行亂竄。（圖／記者游宗樺攝）

▲屁孩不甩警車追捕，囂張在路上蛇行亂竄。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者陳雕文、游宗樺／新北報導

雙北疫情嚴峻，防疫機關均呼籲民眾切勿群聚、減少外出，但新北市有一群屁孩竟嫌在家太過無聊，28日晚間10時許，聚集12輛機車在中和街頭亂竄，還當街按喇叭、放炮。警方到場這群屁孩還囂張在警面前蛇行，最後根據車牌，警方帶回16名涉案屁孩，其中12人為未成年。警方將依交通違規事實開罰外，同時依未戴口罩、違反群聚規定函報衛生局裁罰。

▲▼屁孩不甩警車追捕，囂張蛇行亂竄。（圖／記者游宗樺攝）

▲有屁孩戴著口罩飆車，遭逮捕後聲稱「怕死」才乖乖戴上出門。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方晚間10時45分獲報，中板路15巷有一群人騎車丟水鴛鴦，巨大爆炸聲把附近住戶從睡夢中嚇醒，12輛機車還在巷弄間按響喇叭狂竄，搭配隆隆的引擎聲四處狂飆，根本讓人無法入眠。警方派出多輛巡邏車到場查緝，但那些屁孩根本不甩警車尾隨，還囂張在警方面前蛇行挑釁。

警方為避免發生意外，持續在後方尾隨蒐證，經統整車牌號碼後，發現這些機車車主年紀多在中年，疑似是家中小孩騎大人的機車出門，於是一一通知車主，3小時內便將涉案的16人全數帶回偵辦，令警方訝異的是，這16人的年紀約落在15至22歲，除了4人成年外，其餘12人根本未成年無照上路。

▲▼競速。（圖／翻攝自臉書爆料公社公開板）

▲屁孩深夜按喇叭、放炮，民眾從睡夢中被嚇醒。（圖／翻攝自臉書爆料公社公開板）

經訊問後，其中一名李姓中輟生坦承防疫期間在家太悶、太無聊，才會找朋友揪團夜衝，一時興起就在路上點燃水鴛鴦亂丟，看到警方追捕才作鳥獸散逃跑。警方全案將依社會秩序維護法裁罰，另外，針對未戴安全帽、逆向行駛及無照騎車等交通違規行為另外開單告發，1人罰鍰最高可達7500元。

另外，三級防疫期間，依法室外禁止10人以上群聚，且外出全程需要戴上口罩，警方將依違反防疫規定，函請衛生局進行裁罰，群聚可開罰6萬至30萬元；未戴口罩者則可處3千至1萬5千元罰鍰，同時呼籲，在疫情越趨嚴峻時，民眾盡量待在家中為宜，切勿挑戰防疫規定避免受罰。

▲▼屁孩不甩警車追捕，囂張蛇行亂竄。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方帶回16名涉案屁孩，其中12人未成年。（圖／記者游宗樺翻攝）

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