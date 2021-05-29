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這時候竟還群聚拉K　東港警汽車旅館查獲通緝犯＋毒品

▲東港警分局在汽車旅館查獲鄭、洪兩名通緝犯及Ｋ他命 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局在汽車旅館查獲鄭、洪兩名通緝犯及Ｋ他命 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局27日晚獲報轄內一家汽車旅館有多位民眾齊隻一室，行跡可疑，立即派員查緝，當場查獲2名通緝犯、查扣K他命等毒品，帶回偵辦，訊後押解歸案，並依毒品危害防制條例一併送辦。

▲東港警分局在汽車旅館查獲鄭、洪兩名通緝犯及Ｋ他命 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲鄭男（左）、洪男（右）。

當前新冠肺炎疫情嚴峻，國內第三級警戒也將延長至6月14日，為嚴防休閒娛樂場所私下營業或民眾轉入其他場所群聚為防疫工作重點，而警察維護治安與交通的任務也未鬆懈。

東港警方說，嚴防汽車旅館或旅宿業成為防疫破口，警方最近加強查察；27日晚間獲報轄內某汽車旅館有數民眾在同一房間內，研判可能有從事群聚拉K等不法情事。分局長林文煜立即指派線上警力穿著妥適防護裝備前往查緝，員警進入房間即聞到刺鼻的毒品氣味，3男1女共處1室，更試圖爬窗逃逸。

員警眼尖發現床頭2包K他命，經查詢個資發現在場的鄭男（26歲）為屏東地檢署所發布侵佔通緝犯，及另一洪男（24歲）為妨害名譽及妨害公務通緝犯；隨後又在鄭男自小客車上查獲大量毒品咖啡包，計418包及磅秤1臺、K盤1個等，鄭嫌坦承為其所有，警方將鄭、洪等嫌帶返所內偵辦，訊後依毒品危害防制條例、侵佔通緝、妨害名譽及妨害公務通緝等移送屏東地檢署偵辦，並向上追查毒品來源與販毒事證。

分局長林文煜表示，隨著新冠疫情肆虐，病毒擴散導致社會氛圍日趨緊繃，現正值防疫作戰期間，警方會堅守崗位，持續做好治安及交通工作，配合政府各項防疫措施，落實查察、另持續執行緝毒工作，讓民眾在防疫新生活中仍能安居樂業，免受毒品侵害。

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