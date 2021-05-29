　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

女兒返鄉「確診媽媽」接送　台東林家小館案增一人確診

▲▼台東縣政府公布確診案7325染疫關聯圖及足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣政府公布確診案7325染疫關聯圖及足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東28日再新增1例確診，累計8例，縣長饒慶鈴表示，由於確診個案及匡列者以太麻里及金峰鄉居多，除了進行環境清消，即日起也在兩鄉提供特定區域普篩，28日已啟動全縣13個鄉鎮社區快篩站。饒慶鈴提醒民眾，快篩陰性不能掉以輕心，仍須在家做好自我健康監測，另嚴正呼籲民眾配合疫調，盡速阻斷傳播鏈。

▲▼台東縣政府公布確診案7325染疫關聯圖及足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴在28日疫情說明記者會中指出，確診案7325（20多歲、金峰鄉人、案6105女兒），為太麻里林家小館餐宴案延伸，5月18日從高雄搭火車至太麻里，由家人接回金峰鄉，至5月24日皆在住家附近商店購物，5月25日出現發燒症狀。

▲▼台東縣政府公布確診案7325染疫關聯圖及足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東全縣快篩站。

衛生局表示，27日已提前在太麻里鄉及金峰鄉設置社區快篩站，昨日篩檢量83人次，全部陰性。另也劃設小區域普篩，提供太麻里北里村2、3、4、5、6鄰及金峰鄉新興村的鄉親，可前往衛生所快篩站進行採檢，並請採檢的民眾全程配戴口罩、勿搭乘大眾交通工具，減少感染風險。

▲▼台東縣政府公布確診案7325染疫關聯圖及足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

快篩陰性切勿掉以輕心，帶有病毒但病毒量不足則無法驗出，勿群聚、避免出入公共場所。

饒慶鈴提到，縣府始終謹守疫調規定，絕不公布個人資料，包含村里、職業別、工作地點等細節，只要是可掌握來往人員名冊的場域，絕對在第一時間將接觸者進行匡列。對於應公布的足跡資訊，疫調至今遭遇許多困難，每一個與人接觸、或進出公共場所的足跡，都可能是傳染的破口，饒慶鈴嚴正呼籲確診鄉親認真回想個人行蹤、採用實聯制APP，提供最正確資料，才能緊急通知更多鄉親注意或居家隔離，盡快阻斷傳播鏈。疫調不實者，依傳染病防治法規定可處6萬到30萬罰款。

衛生局也再次提醒民眾，快篩陰性切勿掉以輕心，當帶有病毒但病毒量不足的情況則無法驗出，請快篩陰性者勿群聚、避免出入公共場所。匡列居家隔離者請待在家，而匡列居家隔離者的接觸者別緊張，做好自我健康監測並落實防疫相關措施，無接觸史活動史且無症狀者則注意身體狀況、落實衛生防護。盼鄉親發揮同理心，不恐慌、不獵巫，非必要不外出，一起阻斷疫情擴散。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜：升級「全區防禦」29區
教室12分嘿咻影片瘋傳！　監視器神奇流出
疫情有控制住！　柯文哲兵推四級警戒外也研議「撲滅戰」
請3天爽休9天！　一張圖秒懂「2022年8個連假怎麼放」
快訊／新北今啟動7升級警戒區　禁聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口
快訊／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了
新北增7強化三級警戒區「禁聚會、在家戴口罩」　侯友宜：為升級
又揪一例「台灣輸出」　浙江今新增台灣入境確診
快訊／佛光山捐50萬劑嬌生疫苗、郭董也喊捐BNT　陳時中14

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園防疫新政策　提高加發防疫車隊津貼為5000元

新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

祭3箭紓困台南觀光產業　觀旅局防疫不忘照顧獨居長者

勞動部研擬續推自營作業者生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼　勞工局盼協助勞工度過難關

女兒返鄉「確診媽媽」接送　台東林家小館案增一人確診

地方可自購疫苗！徐榛蔚感謝中央聽到民意　宣布花蓮紓困方案

因應梅雨鋒面來臨　台南做好防汛整備

防疫不分國籍！花蓮漁港外籍客未戴口罩　警開單照罰

山老鼠趁疫盜採台灣扁柏　摸黑運下山遭警截獲

這時候竟還群聚拉K　東港警汽車旅館查獲通緝犯＋毒品

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

勞工可貸10萬元！紓困4.0懶人包　蘇貞昌：若修法順利，最快6/4實施

桃園防疫新政策　提高加發防疫車隊津貼為5000元

新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

祭3箭紓困台南觀光產業　觀旅局防疫不忘照顧獨居長者

勞動部研擬續推自營作業者生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼　勞工局盼協助勞工度過難關

女兒返鄉「確診媽媽」接送　台東林家小館案增一人確診

地方可自購疫苗！徐榛蔚感謝中央聽到民意　宣布花蓮紓困方案

因應梅雨鋒面來臨　台南做好防汛整備

防疫不分國籍！花蓮漁港外籍客未戴口罩　警開單照罰

山老鼠趁疫盜採台灣扁柏　摸黑運下山遭警截獲

這時候竟還群聚拉K　東港警汽車旅館查獲通緝犯＋毒品

無明火住宅太耗電？她憂「電熱水器」害電費爆表　過來人狂推熱泵

中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

吳宗憲前世「三世猴精」全場大笑！　他傻眼：以為是青樓女子

桃園防疫新政策　提高加發防疫車隊津貼為5000元

學校停課核銷仍實體流程　王婉諭：主計、會計該數位轉型

新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

防疫公車成老鼠屎！民眾直擊「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺連線鼠薯圓夢尖叫

陸監管施壓　要喜馬拉雅FM棄美赴港上市

中職選秀會時間排定　可能備案採取線上模式

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

地方熱門新聞

即／彰化最新確診足跡！淨土「二水鄉」

草屯28日社區快篩126人全陰性

趙正宇捐贈酒精潔淨液　加強基層警防疫

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

徐榛蔚感謝開放地方自購疫苗　宣布花蓮紓困方案

山老鼠盜採扁柏 摸黑下山遭警截獲

勞動部研擬續推自營作業者生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼

防疫不分國籍　外籍客港區未戴口罩警開罰

疫情嚴峻還群聚拉K　東港警汽車旅館查獲通緝犯＋毒品

台南做好防汛整備

一生「第一」數不完　人瑞醫師楊思標仙逝

無罩伯嗆「罰10萬也沒關係」　警讓他如願了

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

南投衛生局：6人皆未確診

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚感謝開放地方自購疫苗　宣布花蓮紓困方案

徐榛蔚感謝開放地方自購疫苗　宣布花蓮紓困方案

花蓮縣政府27日防疫記者會除了宣布新增9例確診個案，由於中央疫情指揮中心當日已公布地方政府與企業申請疫苗進口程序，縣長徐榛蔚在會中感謝中央聽見地方心聲，同時也針對疫情造成百業衝擊，宣布花蓮因應紓困方案。

即／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了

即／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了

金南郵局窗口人員　確診新冠肺炎

金南郵局窗口人員　確診新冠肺炎

新北新增7強化三級區」　侯友宜曝：「升級」演練

新北新增7強化三級區」　侯友宜曝：「升級」演練

打衛生麻將「狂輸錢」最高210萬　同學來訪7群聚

打衛生麻將「狂輸錢」最高210萬　同學來訪7群聚

關鍵字：

女兒返鄉確診媽媽接送太麻里林家小館新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

蘿莉女優拍片…一播放噴飯「根本女版納豆」！

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

「梅雨鋒」進喔！　今起5天雷雨攻擊全台

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面