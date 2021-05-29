快訊／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了：會儘速做出一個範本

▲桃園市長鄭文燦29日上午舉行防疫記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者戴若涵／桃園報導

本土疫情持續延燒，雙北尤其嚴峻，台北市長柯文哲準備在30日進行內部升至四級警戒的「閉門兵推」。桃園市長鄭文燦29日上午召開防疫記者會，面對媒體提問是否有四級兵推類似規劃時回應了。

鄭文燦指出，去年就有針對幾個部分作演練，包括社區、長照機構做防疫演練、疫苗接種普及化預先規劃，未來假設有可能提升為四級警戒，將針對「居家令」所有人不得上班上課進行規劃，也會兵推演練。

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至於居家令該如何執行，鄭文燦表示，不只有交通封鎖，還有哪些是必要的維生系統，包括醫院、藥局、超市等處，居家令外出的時間、次數將會限制，市府也會儘早規畫，規劃完會儘速做出一個範本。

另外，鄭文燦也說明1.8萬劑疫苗分配施打的情況，表示28日有關心各醫院、衛生所、警察局、消防局施打情況，目前警察局已有1002人施打，消防局則是有300人施打疫苗(含上一輪施打的200人，共500人施打)。

桃園市衛生局長王文彥則補充，1.8萬劑疫苗分配1萬劑給34所醫院、11家責任醫院，另外8千劑已將全部衛生所打開協助施打，除了人數較多的桃園區，其餘地區目標3天內施打完畢，由於市府有先針對施打者名單造冊，目前施打情況相當順利。