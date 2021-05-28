快訊／行政院最新發聲「力挺陳時中」　怒駁指揮中心換人傳聞

▲行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，近來提升到三級防疫警戒，也讓外界開始質疑去年抗疫有功的疫情指揮官陳時中，是否已不再適任。對此，行政院28日透過新聞稿力挺陳時中，「行政團隊就是陳時中指揮官、整個指揮中心最大的後盾」，強調外界所謂換掉指揮官的傳言，均屬坊間謠言，絕非事實。

前立委郭正亮在政論節目上透露，「目前有風聲指出，陳建仁將會接下指揮中心召集人，先讓他暖身，但要是疫情持續延燒到8月、9月，那很有可能就會直接讓他組閣了」，引發各界討論「換時中」是否真的會發生。

針對外界謠傳前副總統陳建仁將接任中央流行疫情指揮中心指揮官一職，行政院發言人羅秉成28日表示，陳時中指揮官的表現有目共睹，且中央流行疫情指揮中心防疫團隊也非常辛苦，行政團隊每日都會由蘇貞昌院長親自召開跨部會防疫會議，給予指揮中心最大的支持和所需的各項資源，「行政團隊就是陳時中指揮官、整個指揮中心最大的後盾」。

「外界所謂換掉指揮官的傳言，均屬坊間謠言，絕非事實。」羅秉成強調，蘇院長在27日的行政院院會中，還特別對於陳時中指揮官這段時間以來，帶領所有工作同仁夜以繼日、不眠不休的努力表達感謝。

羅秉成指出，在蔡英文總統的領導下，行政團隊都非常專業盡責，在此階段除了專注於防疫工作，接下來將啟動新一波的紓困措施，也需要整個行政團隊的團隊合作、分工與協助。

羅秉成說，蘇貞昌院長今天從早上7點半開始已召開多場會議，就是要趕在立院修法完成前，確認所有紓困行政作業的流程，讓受衝擊產業與民眾可以早日得到現金紓困。

「從去年全球疫情爆發以來，相關防疫工作就不只是中央流行疫情指揮中心的工作，也不單是陳時中指揮官一個人的工作。」羅秉成強調，正因為蘇貞昌院長擔任行政團隊指揮官，讓各部會能夠充分整合資源，全力支援前線指揮官陳時中部長，過去一年才能一再跨過各種危機。

羅秉成說，現在灣面臨變種病毒的侵襲，唯有繼續同心協力才能度過難關，任何的傳言、猜忌、分化對於疫情都毫無幫助，也請勿再以訛傳訛。