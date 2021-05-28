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確診者家屬錄音檔瘋傳「未匡列趴趴走」　竹縣府：惡意假訊息要告

▲「確診者家屬」錄音檔LINE群狂傳　竹縣府：惡意假訊息要提告。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣衛生局長殷東成說，錄音檔是惡意散播的假消息，造成民眾恐慌、抹煞防疫人員努力，將移請檢警調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

全國疫情緊繃，新竹縣也陸續出現確診案例，今天(28日)網路上流傳一段錄音檔案，內容指控新竹縣確診者案6759確診後，新竹縣政府僅公佈其文化公園足跡，卻未匡列公園的接觸者，放任這些人趴趴走。竹縣府今嚴正聲明，該段錄音檔內容為不實訊息，衛生單位已針對案6759的接觸對象，依據其可感染期、時間和距離等風險程度評估，做出隔離、自主健康管理或足跡公佈等處置，衛生局將對此惡意散播的假訊息提告，移送檢方偵辦。

新竹縣長楊文科表示，疫情發生以來，很多假訊息不斷在網路傳播，造成民眾恐慌，也打擊防疫人員士氣。中央流行疫情指揮中心自5月20日起，也在「全國防疫會議」記者會中，不斷提醒民眾哪些是假訊息。他強力呼籲，未經證實的訊息和錄音，要先查證，千萬不要隨意分享或散佈，以免觸法，違者可被判處最高3年有期徒刑或併科300萬罰金。

新竹縣衛生局長殷東成指出，這段約1分鐘的錄音檔，內容完全是惡意散播的假消息，並攻擊新竹縣政府的防疫工作，不但造成民眾不必要的恐慌，也抹煞前線防疫人員的努力和辛苦，他今天(28日)已收集相關網路證據，將移請新竹檢警調查，希望遏止假消息，並揪出惡意攻擊者。

殷東成說明，新竹縣確診者案6759確診後，其活動狀況均由疫調人員確認，並陸續匡列同住家人和活動接觸者，其中有8人居家隔離，1人自主健康管理，另外也公佈文化公園這個足跡點，和明確時間為上午5：00至6：30，提醒這個時段來此地點的民眾要提高自我防護警覺。衛生局呼籲，切勿散播不實謠言，否則將依傳染病防治法第63條規定，最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

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