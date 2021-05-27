高雄仁大工業區草叢連2天遭放6瓶汽油　警疑卡車司機「暗崁」

記者黃子倩／高雄報導

高雄大社區的仁大工業區驚傳遭不明人士放置汽油，警方獲報趕到現場了解狀況，初步了解經過，這起遭放置汽油案發生在24、25日，仁大工業區連續兩日遭不明人士以1460公升的寶特瓶，分裝汽油或柴油不等的油類，累計兩天共計遭「有心人士」放置了6瓶汽油，且放置地點在路旁矮仙丹草叢內，地點隱密、若未經翻動草叢不易被他人發覺。

▲大社仁大工業區遭不明人士放置汽油數瓶，仁武分局組專案小組深入追查。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，仁武分局分局長蔡文峰表示：「仁大工業區遭不明人士放置汽油，由於放置人動機不明，本分局接獲報案後，除了積極調閱監視器，也訪談工業區內的廠商，目前了解他們近期並未接受任何恐嚇或者抗爭」目前仁武分局接獲大社產聯會報案，已調閱路口監視器並巡訪業者及周遭卡車司機等相關人士，並將寶特瓶帶回採證。

▲裝有汽油的寶特瓶放置地點隱密，若不翻動草叢很難察覺。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，經警方訪視園區各業者，他們都表示近期並無接獲恐嚇或抗爭等議題，疑似卡車司機「卡汽油」圖利，將偷抽貨車油箱取得的油料（汽、柴油不等）放置於不易發現之處以便下班後取回，由於放置地點及以及汽油屬於易燃物等較為敏感，仁武分局已由分局長邀集偵查隊成立專案小組深入追查，要釐清此案件是否與不法情事有關。

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