台南白河、西港「家庭群聚」增6確診　黃偉哲：病毒不會區分家人

▲台南新增2家庭群聚感染共6人確診，市府記者會 公布足跡。（圖／記者翻攝自黃偉哲臉書）



記者陳豐德／台南報導

台南市28日新增6例確診，經啟動疫調後都有足跡可循，分屬兩個家庭群聚感染，其中住在西港的案7007、7008為一對60多歲夫妻檔，12、13號與兒女一同到新北板橋遊玩，案6442大女兒在新北先行確診，24號母親開始出現症狀後，26號夫妻倆帶著案7009兒子一同就依採檢後確診；另外住在白河的祖孫三人則是與三重來的親友吃飯後就出現症狀，27日採檢後確診。

台南市衛生局長許以霖在記者會中表示，西港家庭感染足跡部分，案7007媽媽16、17號自行開車往返板橋於西港，18至22日都在家中，而23至26日又自行開車往返了板橋，直到26日開車到診所就醫；而案7008爸爸20至22日則增加上午約9點有騎車至佳里區光復路的李記紅茶冰購買飲料的足跡。

至於7009兒子除18至26號期間除假日都有騎車上班外，18至22號及24號、25號晚間8點到11點期間，他還有前往佳里果菜市場、麻豆轉運站果菜市場，18號下午4點還前往新營區的大台中五金百貨，22號上午騎車前往佳里的梁二哥美食及現金商場，23號下午6點則是騎車到西港文化路上的斟茶飲料店，24號從下午4點後接連去了東山區的成立號、佳里區的楚宣髮藝館、香靜素食館，足跡相對複雜許多。目前共匡列32位接觸者，其中居家隔離3人、自主健康監測29人。

▼西港家庭群聚案足跡。（圖／記者翻攝自黃偉哲臉書）



至於白河家庭群聚感染鏈為，祖父妹婿（70多歲男性）案6643在23號11點從新北三重來台南與該家庭在台南中西區的東嶽殿吃飯；而案7318（祖父）、案7320（祖母）及案7319在25號開始發病，祖父母陸續出現頭暈、喉嚨痛、痠痛的狀況，除了25、26號開車去診所就醫外都沒出門，直到案6643確診後，27日帶著沒症狀的案7319（20餘歲孫子）到醫院採檢才通知都確診。此3案足跡相同，以匡列接觸者8人自我健康檢測。

市長黃偉哲表示，家人是我們最親近人，但病毒並不會去區分關係，有時會失去社交距離及戴口罩等基本動作，沒有人希望家人染疫，因此希望市民們特別要做好防範，以保障家人健康，戴口罩跟勤洗手是最重要的。

衛生局長許以霖呼籲，具有雙北旅遊史的民眾請自主健康監測14天，去就診時也請主動告知醫師自己是否有接觸過高風險族群，或曾接觸過確診者；若市民符合高風險族群定義（與公布個案足跡時間、日期、地點三者皆有所重疊，或未保持安全距離、未戴上口罩，且在該地停留長達15分鐘以上），請儘快撥打台南防疫專線：06-2880180（要幫幫，鄰醫幫您），若不是高風險族群，可以進行自我健康監測，將醫療量能留給需要的人。

▼白河家庭群聚案足跡。（圖／記者翻攝自黃偉哲臉書）

