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快訊／柯文哲證實「四級兵推」：這兩個禮拜很像世界大戰！

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增299例新冠肺炎確診病例，297例本土個案、2例境外移入，另有校正回歸本土個案258例，總計557例。台北市28日15時30分召開防疫記者會，針對是否實施四級兵推，市長柯文哲證實，會把這兩週累積問題做處理，「這兩個禮拜很像世界大戰」。

柯文哲表示，兵推分三階段，第一，找專家，擬定計畫，第二，首長幕僚參與，第三，實戰模擬。他表示，這次會把這一年，特別這兩週累積問題做處理，「做最壞打算，做最好準備」。

「我也沒想到會這樣子」，柯文哲說，還好台北市動作快有把它壓住，萬華看起來有控制住，沒有向印度那樣，不是說一定要封城，還是想一下，若發生各種狀況，有哪些要處理

柯文哲表示，雙北找不到感染源相當多，足跡不再有意義，把確診案例按照發病日去看，趨勢還算穩定，但是要先聲明，這是在相當嚴格的自動自發封城下，如果不合作，這趨勢會往上飆升，台灣國民還相當合作。

柯文哲指出，萬華3個篩檢站，看起來比例下降，萬華有控制，反而其他地方散開，固然萬華是一開始發動的地方，這地方慢慢控制，首都生活圈，大家跑來跑去，不能再公布足跡，因為會出現假象安全感，台北各個行政區都有，要當作旁邊的人都感染。 

▼台北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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