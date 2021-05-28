快訊／台大公衛教授示警：新北疫情侵襲比高達86％、107鄰里

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記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布新北市新增136例，校正回歸141例，共277例，目前累積2887例。新北市防疫會議邀請台大公衛系教授陳秀熙說明，他指出，新北市確診足跡已涵蓋107鄰里，侵襲百分比已高達86%。

陳秀熙表示，新北市25區中有確診足跡的以達到86％，共涵蓋107鄰里。其中以板橋、中和、新莊、三重最為嚴重，永和、土城、新店則為其次，相較穩定的蘆洲、汐止、樹林、淡水為案例最低。他強調，這幾區域疫情穩定下來，降低確診人數，疫情終將受到控制。

▼台大公衛教授簡報新北熱區分佈。（圖／市府提供）

陳秀熙說，唯有快篩才能找出隱性感染者，因此5月中的高峰期就是因為推出社區快篩站，快篩不等於陽性確診個案，在偽陰性跟偽陽性的校正下，整理出確診病例，而陽性個案就作為預警指標。此外，他也強調，若三級警戒的防疫措施沒有嚴格落實，疫情就不會舒緩，將會成為長期作戰。

陳秀熙說，目前新北市尚未淪陷的區域有四區，包括平溪、坪林、烏來及雙溪，陳秀熙表示，這四區目前防疫做得很不錯，但仍務必嚴格防疫、防堵，才不會蔓延進去。

▼0528新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

除了確診人數持續激增外，死亡人數也高達19人，其中最年輕死亡案例，是新北市土城區一名36歲男子，確診隔日送醫不治。

該男子於26日經採檢後確診，原本預計27日前往檢疫所進行隔離，不料當天凌晨卻被家人發現倒臥在床，且四肢癱軟、已經沒有呼吸心跳；警消當天清晨5時接獲通報後立即趕往現場，並將男子送往醫院搶救，但最後仍宣告不治，成為目前全台最年輕的確診死亡案例，目前確切死因仍待進一步釐清。

▼新北市28日公布最新疫情狀況。（圖／新北市府提供）

指揮中心公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

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