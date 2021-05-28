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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲揭「北病南送」原則　50歲以上死亡率隨年齡增加　　

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，其中又以雙北市的災情最嚴重。中央日前拍板「北病南送」方案，盼能舒緩雙北重災區的緊繃的醫療能量。對此，台北市長柯文哲說，新冠肺炎50歲以下幾乎沒有死亡，50歲以上的死亡率隨年齡增加，未來醫院會保留慢性疾病、年紀大的患者，中間的就放在防疫旅館，「可能年輕的會送到中南部的專責醫院」

▲▼柯文哲、黃珊珊、璩大成27日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，目前北市疫情穩定，但是這是大家努力才維持的，整個醫療也相當緊繃，雖然把一人一室打破，但病床也不是說過一個晚上就變兩倍，還是要時間做準備，「不是說下一道命令所有防疫病床就變兩倍，人員訓練轉換也要時間」。

柯文哲強調，目前台北市的疫情，如果用快篩監測，蠻嚴峻，「還沒到崩潰，整個醫療體系相當緊繃」。

▼北市公布28日確診數據與篩檢資訊。（圖／北市府提供，下同）

▲▼北市528疫情狀況。（圖／北市府提供）

▲▼北市528疫情狀況。（圖／北市府提供）

針對北病南送議題，柯文哲說，現在醫療的量能相當緊繃，案例集中在雙北地區，「至於北病南送，坦白講，對家屬不方便，所以在雙北地區醫院可以撐住會盡量撐」。

柯文哲表示，新冠肺炎有個很大特色，50歲以下幾乎沒有死亡，50歲以上的死亡率隨年齡增加，因此在老年人中死亡率特別高。有人會問說為什麼，這也沒有原因，因為每個疾病都有特色。

柯文哲說，將來確診案例有的會放在家裡、有的會放在旅館、有的會放在病房、有的會在加護病房，「分配有個重要因素是年齡，如果確診案例沒什麼症狀，也許真的要送到中南部檢疫所」

「把你們隔離，主要理由是防止你們傳染別人，你們比較年輕好移動。」柯文哲解釋，醫院會保留慢性疾病、年紀大的，中間的就放在防疫旅館，如果疫情再嚴重的話，可能年輕的會送到中南部的專責醫院。 

▲▼北市528疫情狀況。（圖／北市府提供）

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