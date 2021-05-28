柯文哲台語怒飆中央「阿達馬孔固力」：怎麼可能還有幾百張空床

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情嚴峻，台大醫院跟北市聯合醫院都疾呼醫療量能不足，而中央流行疫情指揮中心卻公布全國還有7380空床，其中北市有682床空床。對此，台北市長柯文哲以台語「阿達馬孔固力」（意指頭腦有問題）批評中央政府拿一張報表在那邊，只要稍微有常識，就知道不可能有幾百張空床。

▲台北市長柯文哲28日說明北市確診與防疫狀況。（圖／北市府提供，下同）

柯文哲28日下午在防疫記者會上繼續砲打中央，他表示，不要坐在辦公室看數字，「我跟你說」，像公布空床數，「阿達馬孔固力」，怎麼可能，怎麼可能幾白床空床，你到第一線去問就知道了，到醫院急診室、專責病房門口去看一下，就知道現況。

柯文哲說，如果台大醫院都出來說話、醫護都講話了，中央政府拿一張報表在那邊，只要稍微有常識，就知道不可能有幾百張空床，「所以我都不曉得那數字哪裡來的，實在是，哼！」

同樣出席記者會的北市衛生局長黃世傑則指出，台北市醫療資源是最充沛的，以專責病房來說，北市不是只看病房，還有病床數，所以台北專責病床數，絕對比新北多，開設的也比新北多；但為何呈現空床多，卻現在沒有病床？事實上，中午的時候，北市空床只剩20床，很快就會用完。

黃世傑表示，不管是台北市政府衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）派床中心或消防局同仁，在轉送病患的時候，是最痛苦的，因為他們在20個專責病房到處問病床、到處跑，就是沒有病床。

黃世傑透露，台大醫院吳院長向他抱怨，消防局把病人送來這裡，但這裡已滿床，他只好去開兒童醫院病床，最後當然感謝他，把病人送進去了。台北有八大醫學中心，北市都一一去詢問，絕對是全力以赴，這部分當然中央地方都很辛苦，但希望數字在調查、呈現跟解讀的時候要很小心。

黃世傑強調，台北市醫療量能緊繃，包括新北，也要南送，當然柯文哲希望北市盡量自己吸收，但絕非像報表上，北市還有六百多張床，那怎麼可能，更何況不是只有病床，最缺的還是重症所需的加護病房或負壓隔離病房，希望中央在呈現這數字跟解讀的時候，能夠跟地方多溝通，或到地方來看看，是不是大家夠努力。