林昶佐協力藥師公會支援醫用酒精　協助萬華區鄰里警消

▲無黨籍立委林昶佐協力藥師公會支援醫用酒精。（圖／林昶佐辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，萬華成首當其衝的重災區，鄰里防疫物資充足成為首要課題，無黨籍立委林昶佐28日表示，經過居中協調，中正、萬華各里辦公室以及警消人員已經在昨天全面拿到醫用滅菌酒精，他要特別感謝藥師公會的支援，讓萬華更有力量度過這次的難關。

林昶佐指出，疫情爆發以來，萬華內多個里辦陸續反應，里內一般防疫用、未滅菌消毒酒精不足，或即使有防疫酒精，可直接用於皮膚消毒的醫用滅菌酒精卻嚴重短缺，社區內若發生緊急狀況將難以應付。

林昶佐說，自從萬華疫情爆發後，他就聯繫藥師公會全聯會與台北市藥師公會協調支援，並迅速得到正面回應，如今順利到貨，陸續進駐到中正、萬華各里辦公室。此外，這些重要的防疫物資，也配送給警消人員，讓他們在第一線執勤時更有保障。

林昶佐強調，對於疫情較嚴重的各鄰里來說，醫用酒精的支援真的是一場及時雨，他要再次感謝藥師公會的幫忙，以及這段時間各行各業對萬華的援助，大家齊心抗疫，一起挺過這次難關。

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