台高檢書記官染疫匡列3人　第二辦公室全部居家辦公

▲臺灣高檢署 。（圖／取自google）

記者陳崑福／台北報導

臺灣高等檢察署一名紀錄科書記官於昨（27）日晚間通報確診新冠肺炎。該署28日發表聲明表示，該名書記官於5月23日因發燒，於24日上午自行前往醫院做PCR採檢，於27日晚間八時許經確認PCR檢測結果為陽性，經積極聯繫衛生主管機關證實該員確診外，已匡列3人，並對第二辦公室全棟進行消毒、通知第二辦公室同仁緊急居家辦公。

臺高檢署並說，該署以嚴謹的態度進行防疫措施，再次呼籲民眾若無緊急事務，可暫緩到署洽公，以減少人員流動，降低疫情擴散的危險。

臺高檢署表示，該名書記官於5月20日居家辦公，21日到署上班，上班期間均全程配戴口罩，未曾與同辦公室同仁有密切接觸或超過15分鐘面對面之談話。

21日下班後即未再到署，24日下午主動回報其因發燒已自行前往醫院做PCR採檢。該署為求慎重，於24日請該書記官同辦公室同仁全部進行居家辦公，並對第二辦公室全棟及檢察官辦公室進行全面性消毒。期間該署每日均與該名書記官聯繫，關心並瞭解其健康狀況，該書記官回報身體已無發燒等症狀，直至27日下午書記官自行上網查閱「健康存摺」APP，發覺其PCR檢測結果為陽性並確診後，並再對第二辦公室全棟進行消毒，且通知第二辦公室同仁於28日全部居家辦公。

該署說，知悉該名書記官確診後，已立即由防疫應變小組調查匡列與該名書記官有相關接觸者，目前已匡列並通知3名同仁在家自主健康監測，並告知務必配戴口罩，注意個人衛生，留意身體狀況，如有發燒、胸悶、咳嗽、酸痛、嗅覺異常等不適症狀，要立刻就醫。

為避免疫情擴散，籲請若有與該書記官面對面交談超過15分鐘、共餐或其他密切接觸之情形者，得報請主管同意後，居家自主健康監測。

►Her今天推出「3M細滑牙線棒」超值分享包箱購組共1500支，原價1599元，特價948元