紓困4.0來了！網卻怒：別人領錢「只有勞工貸款」：果然是最軟那塊

實習記者周依儒／綜合報導

行政院長蘇貞昌27日正式拍板「紓困4.0」方案，紓困原則採三大面向進行，包括：個人補貼（含生活補貼、救濟金）、產業紓困補貼（含營運資金、薪資補貼），以及紓困貸款；而行政院今（28）日又公布，家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，初步擬定每人補助新台幣1萬元。不過有銀行行員忍不住抱怨，指這樣不但造成銀行群聚，且為什麼勞工只能貸款？

▲一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）



一名網友在臉書社團「爆怨2公社」中發文表示，他是名銀行行員，紓困4.0根本就是累死銀行行員的政策，他們要分流上班，又要分組居家辦公，「客人每天不是打電話來問就是直接來行盧小小問什麼時候下來」，難道是要金融業員工累倒，或是每天冒著染疫風險來紓困貸款嗎？難道就不能政府直接發放嗎？

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▲原PO發文引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



貼文一出後也引發熱議，「直接全民發一萬不就好了」、「反正是您累，又累不到那些政府官員」、「為什麼不是每個人都領就好了！每一次分都是看得到吃不到，真正需要的永遠拿不到」。據悉，紓困金可採用線上辦理，民眾可多善加利用，避免銀行群聚。

▲紓困4.0中，只有勞工是貸款引發不滿。（圖／記者李毓康攝）



不過絕大多數人不滿的仍是，大部分產業都能直接領紓困金，就只有勞工是「紓困貸款10萬元」。網友大罵，「大家都受害，那就大家都有就好，為什麼有繳稅的勞工只能借款還要還」、「勞工果然是民進黨最軟的那一塊」、「勞工又只能貸款，什麼都補助不到」、「勞工可能去年貸款都還沒還完，今年繼續貸，疫情過後勞工相約一起跑路吧」、「疫情過後，勞工增加的應該只有負債」、「只有勞工借錢要還，呵呵」、「勞工去年只有貸款，今年也只有貸款」、「怎麼連紓困都在分階級」。

▲網友對紓困方案不滿。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）