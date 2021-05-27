幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

▲總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

在國民黨掀起「疫苗之亂」之際，蔡英文政府一路挨打，綠營基層焦慮到幾近炸鍋，質疑為何核心高層遲遲沒有強硬回擊作為；事實上，過去這段時間，總統蔡英文與府內幕僚一直維持冷靜態度，終於等到27日，41萬劑AZ疫苗全國鋪貨、15萬劑莫德納確定上了飛機，才等到出牌時機。

41萬劑AZ疫苗上週抵達台灣後，馬上啟動檢查程序，拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，以及各項檢驗；而在這段期間，國內疫情持續升溫，加上接連發生「校正回歸」、林瑋豐事件，這讓蔡政府一路處於挨打狀態。

同時，國民黨趁勢掀起「疫苗之亂」，鼓吹中央應接受上海復星代理的輝瑞疫苗，而台北市長柯文哲也加強砲打中央的火力，這讓柯文哲迅速獲得民眾青睞；反觀綠營內部，基層焦慮的情緒幾近炸鍋，更多的緊張，是來自於府院高層、決策核心沒有太多大動作的反擊作為。

有綠營人士就形容，過去這幾天黨內的氛圍，宛如皇帝不急，急死太監。不過，其實這是蔡英文執政以來一慣的作風，不斷要求執政團隊必須「冷靜以對」，有心人士越要你亂，執政腳步則越要沉著。

事實上，回顧過去幾週，蔡英文跟高層幕僚，透過各種管道一直在積極「催貨」，確保疫苗外購的計畫，有走在期程之內，並且一路盯貨，確保疫苗有順利上飛機，且消息極度保密，就怕飛機還沒起飛前，會有任何閃失。所以，指揮官陳時中一直到最後一刻，才願意鬆口證實，15萬劑的莫德納疫苗要來台灣了。

在疫苗議題的政治攻防上，蔡政府態度明確，不跟國民黨、柯文哲逞口舌之快，必須冷靜等待亮牌的時間點。首先，他們早已經確定，27日AZ疫苗可以在全國鋪貨，並在28日優先給防疫人員、警察施打。接著，安排蔡英文昨天下午在中常會釋出訊息，證實台灣已經外購3000萬劑疫苗，並在8月底前可達到1000萬劑，以此作為定錨，暫時穩定民心。

至於國民黨吵著要的復必泰疫苗，陳時中在今天下午的記者會上，則首次完整說明，為何當初BNT疫苗採購破局的幕後關鍵，正是因為新聞稿「國內」二字不被接受，全然是合約外的政治問題。至此，先解決掉輝瑞疫苗的紛擾。

接著，是蔡政府開始陸續出牌的時刻。在傍晚時分，確定15萬劑默德納疫苗在盧森堡上飛機無虞之後，才釋出訊息；而陳時中也隨即召開記者會證實此訊。這一連串的動作，才讓綠營基層一直被壓抑的情緒，稍稍得到紓解。

至於後續疫苗的準備上，我國向國際洽購的疫苗，目前將近2000萬劑，AZ疫苗有1000萬劑，莫德納有500多萬劑，還有從COVAX平台分配的470多萬劑疫苗。

依照目前到貨的狀況，41萬劑的AZ疫苗明天開始施打，同時15萬劑的莫德納抵台，國內累積56萬劑。不過，6月初期可能會有些吃緊，41萬劑的AZ評估很快會施打完，而默德納抵台後，還要經過一至兩週的檢驗時間。

換言之，6月得靠41萬劑AZ、15萬劑默德納，雖然數目上看似不多，但初期得評估醫療量能、疫苗效期，以及國人接種的意願，一次大量來台，反而會很難消化。

根據府院高層的規劃， 6月時還會有200萬劑的AZ與莫德納疫苗抵達台灣，屆時可以陸續補上缺口；接著，台灣的國產疫苗有望在7、8月份間研發成功，屆時有望能順利銜接。

據悉，府院高層對於國產疫苗相當有信心。日前，美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）與陳時中視訊對話後，在推特上寫道「美國支持台灣取得疫苗的能力」（The U.S. supports Taiwan’s ability to access vacciens），此句話還一度被在野黨解讀嘲諷成，「台灣要有疫苗，得靠自己」。

事實上，美國衛生部此句背後是兩個層面的支持，其一是協助台灣盡快取得已外購的疫苗；第二，則是在國產疫苗的研發上給予協助，其中就包括重要且難以取得的樣本等，幫助台灣排除研發上的障礙。