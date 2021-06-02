台南套房一樓一鳳！抓到6女「北鶯南遷」賣淫　衛生局怒罰90萬

▲台南抓到「一樓一鳳」賣淫，其中有6人「北鶯南遷」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者柯振中／綜合報導

台南市警五分局1日晚間派出警力，在台南市北區2棟大樓查獲10名越南籍女子、2名媒介者以及1名嫖客，而這組「一樓一鳳」的集團當中，竟有6人從北部南下賣淫，警方依照妨害風化、社維法送辦裁罰，加上13人違反《傳染病防治法》相關條款，衛生局也開出90萬罰單。

台南市警五分局1日晚間分批派出警力，在2間大樓出租套房逮獲10名越籍女子，10名女子從事「一樓一鳳」的性交易行為，還逮捕2名媒介者、1名嫖客。

後續除了依照妨害風化、《社維法》送辦裁罰以外，由於13人違反《傳染病防治法》第37條第1項第2款及第67條第1項第2款，案件移交衛生局，對2名媒介者裁罰12萬元，10名女子、1名嫖客各罰6萬元，共計開90萬元罰單。

▼台南市警五分局逮獲「一樓一鳳」，衛生局共開罰90萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）



警方調查，這些女子共包含6名失聯移工、2名觀光逾期者、2名正常持照者，都沒有萬華旅遊史，南下以前分別在台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、台中市、台南市、高雄市「討生活」，受到疫情影響，北部的6人才南下台南，繼續工作。

目前所有人都已被送到衛生所篩檢，結果尚未出爐。對此，台南市長黃偉哲也說，若下次再查獲，就會公布姓名、地址。

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