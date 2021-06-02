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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！網傳假消息「沒匡列趴趴走」錄音檔　竹縣警傳喚4網友

▲網傳「沒匡列趴趴走」錄音假訊息　竹縣警傳喚4網友說明。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲4名網友因轉傳不實錄音檔，遭到縣警局傳喚調查。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府於5月28日發現網路流傳一段錄音檔案，內容指控「新竹縣確診者案6759確診後，新竹縣政府僅公佈其文化公園足跡，卻未匡列公園的接觸者，放任這些人趴趴走」，經衛生局即時澄清該錄音檔為不實的假消息，並移請警方偵辦。

衛生局表示，已針對案6759的接觸對象，依據其可感染期、時間和距離等風險程度評估，做出隔離、自主健康管理或足跡公佈等處置，然而，該音檔卻攻擊縣府防疫工作，不但造成民眾不必要的恐慌，也抹煞前線防疫人員的努力和辛苦，對於此惡意散播假訊息的行為予以強烈譴責，絕不容許有心人以抹黑手法打擊防疫。

案經新竹縣警局刑警大隊及新埔分局報請新竹地檢署指揮偵辦，並截圖蒐證，於5月28日陸續通知相關犯嫌共4人到案說明，釐清緣由及動機，且立即請渠等收回上述不實訊息及澄清勿再轉傳。全案訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」規定移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

縣警局提醒民眾，目前正值國內疫情嚴峻之際，民眾如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金；另呼籲民眾有關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心宣布為主，尚可向疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢，並可利用第三方查證平臺求證例如：MyGoPen、臺灣事實查核中心、LINE訊息查證等等，對於疫情資訊應謹慎面對，轉傳前應先查證，切勿以訛傳訛，任意轉傳分享散布，以免觸法。

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