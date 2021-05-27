快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

▲政府去年發放振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元。針對是否會像去年一樣發放振興三倍券，行政院國發會主委龔明鑫27日回應，疫情非常急迫，還在防疫階段，現在還是以紓困作為優先，並沒有考慮到振興階段。

行政院去年推出振興方案，以「好領」、「好用」、「好刺激」三大原則在暑假推出振興三倍券，民眾只要花1000元可以買到一本3000元的現金券，內含200元券五張、500元券四張，只要是中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配都可領取。

行政院已於5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將總預算額度上限調高為6,300億元，並密集邀集主計總處及相關部會規劃紓困4.0方案，立法院31日將加開院會展開審查。

國發會今（27）日於行政院院會陳報紓困4.0方案，包括個人紓困（生活補貼或救濟金）與產業支持措施（營運資金與薪資補貼），並將持續推動產業紓困貸款，以及續推額度最高10萬元的勞工紓困貸款。

新冠肺炎本土疫情加劇，國發會今日於行政院院會報告新一波紓困方案。國發會說明，為緩解對民生與產業的衝擊，亟需推動新一波紓困措施，將疫情對國人及企業之影響降至最低。

國發會指出，此次疫情影響層面與去年不同，本次疫情主要衝擊，包含中央疫情指揮中心所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，因此根據衝擊層面擬定下列紓困4.0之原則。

第一，加快對個人紓困協助：包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等。

第二，加強對產業支持措施：聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。

第三，加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率：原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度；另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

根據國發會規劃，本次紓困貸款，企業部分包含中小企業信保基金承作紓困貸款、加碼1,000億元的央行中小企業貸款，以及針對觀光產業、航空業、大型藝文業與農業推動紓困貸款。在個人部分，則規劃繼續推動前次推出的勞工紓困貸款，每人額度最高10萬元。

國發會說明，台灣過去一年已累積相當豐富的經驗，從顧家庭、護弱勢到挺企業、顧產業，建立完整機制，全面協助受影響之產業及個人。

面對此波本土疫情持續升溫，國發會強調政府將協助企業減輕營運負擔或維持營運不中斷，讓國內產業於疫情期間仍維持正常生產，並對受此波疫情影響企業補助薪資、自營作業者及非固定勞工薪資補貼，以有效穩定國內就業情勢，全力降低疫情對經濟衝擊。

國發會表示，後續相關部會將根據紓困4.0原則，儘速推出新一波疫情紓困執行計畫及預算，達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的目標。