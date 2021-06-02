反對揠「苗」助漲！民眾黨：讓國產疫苗有餘裕做好二、三期試驗

▲國內線在鬧疫苗荒，國產疫苗的效果、認證等成為熱門話題。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續延燒，面對國內出現的疫苗荒，政府擬用國產疫苗解決；但目前國產業苗第二期臨床試驗階段都尚未完成，未來若直接施打，形同用全國人民做三期試驗，引發各界討論。對此，柯文哲表態無法支持中央的說法，民眾黨也強調，絕對支持國內生技產業發展，但在國產疫苗上在二期試驗階段便大肆宣傳，反而是「揠苗助漲」。

針對疫苗議題，柯文哲說，過去一周已經討論很多，是非對錯大家心裡有數。柯說，要不要支持台灣疫苗產業？要；要不要支持本土生技產業？當然需要，「問題現在情況是，很大力氣才能維持疫情控制，這跟1年前不一樣」。

至於高端疫苗的第二期、第三期試驗爭議，柯文哲直言，「很抱歉，我們還是科學家、醫學院教授，沒有辦法支持中央很多說法」。

「我們不是反對國產疫苗，而是反對揠苗助『漲』！」民眾黨表示，國產疫苗二期試驗預計5月中才解盲，陳時中部長才說「不保證一定會成功」，政府卻直接下單訂購，就連國產疫苗計劃主持人謝思民醫師都不解，「如果解盲結果出來，疫苗不夠成功，這合約該怎麼辦？」

政府在國產疫苗效力與安全力都不明的情況下，就宣稱7月可以打到特定公司研發的疫苗，間接鼓勵大眾投資，造成股價一年半飆漲超過10倍，這合理嗎？這不就是所謂的「揠苗助漲」？

民眾黨指出，面對嚴峻疫情，首要之急是讓國人獲得充足的保護，既然目前世界上已有這麼多做過三期試驗、施打數億人的疫苗，「為何堅持等還沒做完二期試驗的國產疫苗？」這樣的質疑未解，也讓高端股價猶如坐雲霄飛車，連續三天跌停板。

民眾黨指出，新冠肺炎未來可能流感化，國產疫苗的研發可以保障國人未來的健康，但若在效力存疑的狀況下貿然大規模施打，將可能造成人們「假象的安全感」，誤以為打了疫苗就可以不戴口罩四處趴趴走，反而導致更大規模的傳染鏈。

民眾黨強調，民眾黨絕對支持國內生技產業發展，也絕對支持研發國產疫苗，但在疫情嚴峻的當下，與其「揠苗助漲」，不如雙軌並行，先購買其他獲得認證的疫苗，保障國人健康，也讓國產疫苗有餘裕做好二、三期試驗，讓台灣的疫苗成為最有效的COVID-19疫苗。