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紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

▲受新冠肺炎嚴重影響，過去人潮繁雜的北市條通，變得人煙稀少、生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌27日正式拍板「紓困4.0」方案，紓困原則採三大面向進行，包括：個人補貼（含生活補貼、救濟金）、產業紓困補貼（含營運資金、薪資補貼），以及紓困貸款

國發會主委龔明鑫轉述蘇貞昌裁示指出，蘇貞昌指示4.0方案以去年機制做基礎，需要微調就微調，相關補貼應「從優、從速」，省去審查過程的成本跟時間。

根據國發會規劃，本次紓困貸款，在企業部分，包含中小企業信保基金承作紓困貸款、加碼1000億元的央行中小企業貸款；還有針對觀光產業、航空業、大型藝文業與農業推動紓困貸款。

個人部分，規劃繼續推動前次推出的勞工紓困貸款，每人額度最高10萬元，且過去申請過者可重複申請，依照蘇貞昌的指示，「個人加快、產業加強、貸款加碼」，在預算最大容許程度下，納入最需要紓困的對象。

▲▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

以下為紓困4.0重點內容：

1.個人補貼：原則比照上次發放一次性補貼，發放基準將會微調。

• 中低收入戶、急難紓困、自營工作者
中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。無一定雇主的自營工作者，每個月發幾1萬元的補助金，3個月總共3萬。

• 農民、漁民、甲級漁工
農民、漁民的部分補貼1萬元紓困金。若是甲級漁工有參與職業工會，就比照職業工會，每個月1萬、3個月總共3萬。

• 導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等
交通部轄下的導遊、領隊、國旅領團成員等，以及計程車、遊覽車司機，每個月1萬、3個月總共3萬。

2.受影響產業補貼：

根據國發會規劃，這次雖然製造業沒有很大影響，幾乎集中在內需型的消費服務業，過去的標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬。

此次依產業別區分，因5、6月較嚴重，但蘇貞昌指示從寬認定，原則上按員工人數補貼其薪資，直接補貼每個月2萬，省去中間的手續，達到從優、從速的原則。

3.紓困貸款：

依經濟部的相關措施，紓困貸款、延長貸款、利息補貼等會持續做到年底。其中，央行對中小企業的貸款部分，去年總共額度是3000億，現在再加碼1000億，總共是4000億額度。

勞工紓困貸款部分，過去的10萬貸款政策會延續，上一次要支持的是50萬人，現在再加碼50萬人，估計約有近百萬人受惠，此次再度提撥，「額度上是500億，可以讓50萬名勞工申請，每個人是10萬元，也有利息上的補貼」，且去年申請過的人也可以再次申請。

4.稅負優惠：

稅負部分，國發會主委龔明鑫說，許多小規模營業商家已經暫停營業，原本屬「認定課徵」的部分將不予徵收；此外，蘇貞昌也指示財政部研議，提供受衝擊產業在繳稅期間，享有延緩繳納、分期繳納，讓企業能保留現金流，度過疫情難關。

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

另外，國發會指出，鑒於去年發放紓困金時造成的混亂，有了上次的經驗，這次流程將會更為暢快、效率更為提高，有了去年的資料後，僅部分資料須更新，也不會再像去年大排長龍，造成民怨或防疫破口。

行政院發言人羅秉成表示，在行政院提出預算案後，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，在未完成法定程序前，相關機關可因緊急需要，報經行政院同意後，先行支付部分預算。也就是說，若程序順利進行，最快6月4日就可以有部分開始實施。羅強調，這需要國人支持，與立院在修法上的支持。

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