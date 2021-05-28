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紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委加碼：勞工每月1萬連發3個月

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲行政院紓困4.0。（圖／行政院提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

行政院會昨（27日）公布紓困4.0方案，其中在企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬做為上限做補助。民進黨立委陳明文更加碼喊出，針對受薪階級與勞工，盼政府直接發放現金，每人每月發放1萬元、連續發放3個月，但此案仍待審議。

陳明文在臉書上表示，希望政府「直接發放現金」，幫助民眾度過此次疫情；他表示，他接到許多鄉親陳情，表示三級警戒狀態已讓他們的生活遇到困難，為協助民眾度過幾乎沒有收入的狀態，他呼籲行政院盡快啟動紓困補助機制，針對受薪階級與勞工，每人每月發放1萬元，連續發放3個月。

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元。在紓困措施方面，國發會主委龔明鑫說，企業員工薪資的補貼做法，應直接以2萬做補貼，從優、從速，省去審查過程的成本跟時間。

龔明鑫指出，以去年的基礎，對於中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。無一定雇主的自營工作者，每個月發幾1萬元的補助金，3個月總共3萬。

農漁民的部分是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬、3個月總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬、3個月總共3萬

針對產業影響部分，這次雖然製造業沒有很大影響，幾乎集中在內需型的消費服務業，會從寬、從優認定，企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬做為上限做補助，這2個月會盡快發放，原則上這樣做設計。

除了預算部分，還有非預算協助的貸款部分。經濟部的相關措施，如紓困貸款、延長貸款、利息補貼等，會持續做到年底。特別針對央行對中小企業的貸款部分，去年總共額度是3000億，現在再加碼1000億，總共是4000億額度

另外勞工紓困貸款部分，上一次要支持的是50萬人，現在再加碼50萬人，大概有90幾萬的人受惠，今天再度提撥，「額度上是500億，可以讓50萬名勞工申請，每個人是10萬元，也有利息上的補貼」。

稅負部分，小規模營業的很多都停掉，原來用認定課徵的基本上就不課。除此之外，有些受衝擊的產業，在繳稅期間是否可以延緩，院長也裁示財政部評估延緩或分期繳納，讓企業保有現金流能度過難關。會陸續把這些資訊整理好跟外界說明。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

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