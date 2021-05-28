獨／「暗黑翁滋蔓」南遷樓鳳！　新客詢價裝乖回6字

▲民眾爆料表示賣淫業者以「翁滋蔓」爲攬客噱頭。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情嚴峻還是照常淫業！《ETtoday新聞雲》接獲獨家爆料，表示有一群賣淫女從中部大舉移往南部工作，爆料人表示他們都是透過網路群組聯繫，爲了吸引顧客，還取名為「翁滋蔓熟客專區」，記者將資料給警方，警方表示在接洽時，對方認為他們是不熟的客人，所以「疫情升溫暫休」來拒絕，不過這招沒用，警方還是將她們給抓了。

根據爆料人提供的資料，這群以「翁滋蔓熟客專區」來攬客的賣淫女，透過網路通訊軟體狂打廣告，強調疫情期間還有營業，而且採取預約制，提早預約才能保留「妹妹」，而且這群賣淫女還是從中部往南部來流竄，記者將相關資訊轉給高雄市警察局長黃明昭，他相當重視這項情資，對於疫情期間還不怕死賣淫賺錢，成「防疫破口」，直呼：太過分了！於是立即查辦。

▲民眾爆料表示賣淫業者以「翁滋蔓」爲攬客噱頭。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方嘗試聯絡時，他們還以「疫情升溫」暫休裝乖。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

就在資料轉給警方後一天，高雄市楠梓分局就循線破獲這群以藝人「翁滋蔓」為號召的賣淫女，他們是以民宅出租套房當成營業據點， 27日持搜索票破獲這個賣淫處所，當場抓到2名越南籍的賣淫女子，一名馬伕跟嫖客，不過這2名越南籍的賣淫女子並非是近期從中部流竄下來，而是今年2月份分別在台北、台南的失聯移工。

根據掌握這個以「翁滋蔓」為廣告的賣淫集團，怕被抓，還專做熟客，員警初次跟他們透過群組聯繫的時候，他們還秒回：「疫情升溫暫休」，同時呼籲「保護你我，戴口罩勤洗手」，打出乖乖牌，員警再進一步詢問是否外賣，他們還說「沒有」，不過現在被抄了，員警私下表示笑說「會乖！才有鬼」。

▲民眾爆料表示賣淫業者以「翁滋蔓」爲攬客噱頭。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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