AZ疫苗高雄配發2.1萬劑「比新北多」　陳其邁：防疫單位多

▲高雄市27日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心27日公布縣市分配數量，台北最多2.22萬劑，新北1.8萬劑，而高雄也有2.1萬劑。對於高雄分配疫苗數比新北還多，陳其邁表示，高雄醫護人員多，又有機場港口，防疫單位多，中央是針對不同等級和量能來分配。

前兩批AZ疫苗即將用盡，從COVAX分配41萬劑疫苗終於配發首批15萬劑，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布縣市分配數量，台北最多2.22萬劑，新北1.8萬劑，而高雄也有2.1萬劑。衛生局長黃志中表示，高雄第一批疫苗共2萬1千劑，以醫護師優先，另外執行疫調的防疫人員，包含員警、消防EMT、防疫計程車司機、防疫旅館等會跟防疫直接接觸都會列入，次序已排列完成，陳其邁也說在疫苗抵達後，會三天內努力儘速打完，讓第一線防疫人員風險降低。

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對於外界質疑高雄分配疫苗為何比重災區新北要多，陳其邁說，指揮中心已經說明，高雄因為在南部地區有4醫學中心，醫護人員將近有4萬人，又有機場、港口等等防疫單位相對多，由中央統一針對疫情不同等級和量能來分配。

時間對我們來說完全沒用！

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