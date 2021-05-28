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獨／高雄小港員警夫婦疑確診！　分局連夜清消、派出所恐關門

▲▼高雄快訊。（圖／ETtoday資料照）

▲▼高雄市一間派出所的員警疑似染疫。

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區一間派出所驚傳一名員警跟老婆疑似染疫，根據民眾提供訊息，這間派出所在27日晚間在傳出同仁疑似確診消息之後，就開始緊急進行「配套」動作，不排除會清空進行清消之外，分局也打算以「機動派出所」方式來協勤治安，另外這名疑似染疫的員警跟多少人接觸，要匡列多少人？詢問高雄市衛生局，他們只回應「疫情統一由中央流行疫情指揮中心說明」。

時間大約在27日晚間，民眾發現小港區某一間派出所當中「有不尋常的舉動」後，來向《ETtoday新聞雲》記者爆料，表示經過了解，疑似是裡頭一名員警跟他的老婆染疫，記者詢問小港分局，分局長陳志榮表示請記者去詢問衛生局，記者轉而詢問衛生局，衛生局簡單回應「調查中」。

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根據掌握這名員警近期的勤務都是正常，協勤防疫相關任務或是巡邏，都有依照班表出勤，所以經過採檢之後，真的確定染疫，這間派出所將會面臨清空，分局也會透過「機動派出所」來支援轄區勤務，只是匡列人數除了派出所的同仁之外，接觸相關人又有多少？相關疫情管控恐怕又是另一項重要工作。

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