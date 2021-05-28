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日本6月給台灣AZ疫苗　日媒：有血栓疑慮國內「暫緩施打」

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲台灣疫苗短缺。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

日本《產經新聞》28日報導，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AZ）疫苗給台灣，最快6月提供；報導並指出，AZ在海外接種後極少數有偶發的血栓副作用案例發生，國內暫時規避公開接種，而今後若無法有明確的使用途徑，有可能面臨保存期限逾期的窘境。

根據報導，日本政府在本月27日證實積極評估以原本預定用於國內供需之英國製藥廠AZ疫苗做部分提供。此舉獲取多方政府單位、自民黨關係者的證實。因日本國民的接種數量已經確定取得他社製足夠疫苗，對本國居民將不具任何影響。加上日本與台灣在至今大規模災害中多有互助合作的歷史淵源，推測本次的緊急措施也源於支援之必要性所起。

日本在共同採購中，與開發中國家分享之COVAX國際公約前提下，供給台灣的構想應運而生。因此今後，將聽取台灣當局提出必要的供給數量或供應時程後再進行細節的協議。預計最快下個月即能實現。

國內（日本）已確保在年內可取得美國輝瑞德疫苗；1億9400萬次數(約9700萬人份)、美國製藥公司莫德納也將於9月前供給5000萬次數(約2500萬人份)給日本政府。單就兩家的疫苗量足夠2.4億次份(約1.2億人份)的疫苗量，已足夠滿足16歲以上的人口數量之的疫苗接種需求數量。

就AZ疫苗製藥公司簽下的年內提供1億2千萬次份(6000萬人份)的採購合同，雖然在海外接種後極少數有偶發的血栓副作用案例發生，將暫時規避作為公開接種來使用；而今後若無法有明確的使用途徑，有可能面臨保存期限逾期的窘境。

日台間的合作互助關係淵源已久，在平成23年的東日本大震災，台灣對日本高達200億日圓之多的捐助款；去年4月，新冠肺炎爆發產生的嚴重口罩需求缺口，台灣也捐贈了醫療用口罩200萬片做為應急之用。

同樣的，日本政府在2016年台灣南部地震災情下支援等同100萬美元資助金。2018年的台灣東部地震中，日方也組成了專業救災特搜小組協助失蹤者的尋索作業。

▼《產經新聞》：日本擬供應台灣AZ疫苗　最快6月實現。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼《產經新聞》：日本擬供應台灣AZ疫苗　最快6月實現。（圖／記者徐政璿翻攝）

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