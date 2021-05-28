AZ、莫德納來了！國產疫苗加快腳步　聯亞生技「6月生產、7月交貨」

▲聯亞疫苗4/15已完成二期臨床，預計6月中申請緊急授權。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張乃文／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，有關國產疫苗的進度也倍受關注。據了解，聯亞生技預計在6月申請緊急使用授權（EUA）後生產，希望能按照原定計畫，7月開始陸續交貨。

除了最新一批的AZ疫苗到貨，且已撥發讓第一線人員施打外，昨（27）日傍晚也傳出另一樁好消息！首批15萬劑莫德納疫苗由華航疫苗專機負責載運，自盧森堡啟運後，預定於28日下午3時50分抵達桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗會先開放給第一類醫護人員施打，讓一線人員獲得保護，進而使醫療量能得以保存。

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接連兩批疫苗抵台，也使近期因疫情緊繃的台灣，捎來一點振奮人心的訊息。同時，總統蔡英文也曾表示，包括外購和國產疫苗，已購買將近3000萬劑，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將累計1000萬劑疫苗。其中，身為國產疫苗一員的聯亞生技，日前已宣布4/15完成二期臨床，目前是預計在5月中下旬左右就會有數據出爐。

據了解，5月底資料完成後，聯亞在6月中左右便會提交申請EUA緊急授權，按照原本計畫是6月底完成，因應台灣疫情嚴峻，也希望能加快腳步，但一切仍要看衛福部審核狀況。

至於第三期臨床試驗的部分，消息人士表示，原先的確有規劃要到印度進行，但後續情況也還有待調整。

▲疫苗懶人包。（圖／記者鄺郁庭攝）