一圖看懂5款新冠疫苗　莫德納保護力94%、AZ打1劑降80％死亡風險

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。雖然莫德納疫苗2劑打完保護力約94％，比AZ疫苗70％高，但不良反應頻率也比較高。究竟現階段主流的3種疫苗有何差異，也是民眾關注的重點之一。

▲5種疫苗比較圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

●牛津AZ

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牛津AZ疫苗是由英國、瑞典研發，種類為腺病毒載體，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完保護力約70％，優點是容易進入細胞，可儲存於一般冰箱，運送、保存相對方便。

副作用則是注射部位腫痛、疲倦、痠痛、發燒或發冷，一般於接種後數日內均可緩解，但曾出現嚴重凝血症狀。

英格蘭公共衛生署10日曾發表一份最新分析，內容提到，施打1劑AZ疫苗就可減少80％的染疫死亡風險。另外根據阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司試驗數據表示，這款疫苗對65歲以上的族群同樣有效。

▲15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。（圖／路透）

●莫德納疫苗

莫德納疫苗是由美國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完之後的保護力約94.1％，副作用為注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒，不過，由於研發製造快，所以適合緊急疫情。

但莫德納疫苗保存條件較為嚴苛，根據疾管署網站顯示，莫德納疫苗必須保存於攝氏負15度至負25度的冷凍環境，若轉至2至8度的冷藏設備儲存，則要在30天內使用完畢。

雖然莫德納疫苗保護力較高，適用於18歲以上族群，但接種後出現不良反應事件的頻率也比較高，例如接種部位出現紅斑、蕁麻疹，罕見個案則曾出現臉部麻痺或腫脹等症狀。

▲輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

●輝瑞BNT疫苗

輝瑞BNT疫苗是由美國、德國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，打完之後的保護力約95％，副作用為注射部位痠痛、頭痛、疲倦、發燒，不適合孕婦、16歲以下、有嚴重過敏史的人施打，但優點是研發製造快速，同樣適合緊急疫情。

然而，輝瑞BNT疫苗保存期限較短，只有6個月，且原本的儲存條件為攝氏零下80至60度的超低溫環境，直到今年2月美國食品暨藥物管理局（FDA）才宣布放寬條件，允許疫苗存放在攝氏2至8度的冷藏庫，但存放最長期效僅1個月。

另外，依據伯明罕大學（University of Birmingham）的研究，年長者若是施打輝瑞BNT疫苗，兩劑間隔由3週拉長至12週，抗體反應峰值會顯著增強，比間隔3週施打的族群增加3.5倍，不過，現階段仍不宜針對間隔幾週施打效果最好來下定論。

●國產疫苗高端、聯亞

除了上述3種主流疫苗之外，台灣也有2款國產疫苗已經進入試驗階段，種類為重組蛋白，優點是成分單純，不含病毒遺傳物質，安全性高，施打劑量共2劑，但保護力以及副作用等其他資訊，目前尚未公布。