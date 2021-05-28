台灣社交距離App「下載百萬卻僅29人回報」　急診醫手機沒響過

▲中央流行疫情指揮中心推出「台灣社交距離App」。（圖／記者劉維榛攝）

記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心推出「台灣社交距離App」，讓確診者可以上傳資料提醒14天內近距離接觸的對象，不過至今已經確診5488人，但上傳的卻診者資料確僅有29人，上傳率僅0.5％。有醫師透露，自己已經接觸多到數不清的確診者，但這App卻從來沒叫過。

衛福部在4月時推出的「台灣社交距離App」，隨著國內疫情升溫下載次數已經超過百萬。這款App主要利用手機間的藍牙訊號強弱，來記錄接觸距離與時間，一旦使用者當中有人確診並上傳資料，App就會主動通知過去14天曾接觸過的對象，萬一未來不幸發生院內感染事件，將能更精準掌握接觸者；不只醫護，一般民眾也能下載使用。

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▲民眾下載「台灣社交距離App」，及時掌握與確診者是否接觸，保護民眾與家人安全。（圖／記者林悅翻攝）

不過至今國內本土確診已經超過5000人，但上傳的資料確少的可憐。根據《聯合報》報導，指揮中心發言人莊人祥表示，截至5月24日為止，僅29位確診者上傳資料。莊人祥也希望民眾多下載安裝台灣社交距離App、確實打開藍牙；如果確診個案有下載，也願意上傳，可告知地方衛生局人員。

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