最值得表揚確診者！「快篩陰性」仍高度警覺　網讚：根本防疫典範

▲案6755快篩陰性，仍維持自主健康管理。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣27日新增6例確診，其中有一例案6755相當警覺，由於10日曾與丈夫到萬華吃飯，回到花蓮後雖然「全家人快篩陰性」，她們一家三口仍維持自主健康管理，直到24日案6755出現症狀、26日確診，如此嚴肅面對疫情讓不少網友讚嘆「非常值得表揚的確診者」、「根本是最標準的防疫範本啊」。

花蓮衛生局27日表示，確診案6755為一名58歲女性，10日開車與丈夫到台北萬華吃飯，11日回花蓮、17日與老公、女兒快篩均陰性，之後多數時間都盡量在家中自主健康管理，外出戴口罩且與他人接觸均未達15分鐘，直到24日發燒流鼻水，25日到醫院自費檢驗，26日通報陽性確診。

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▲案6755活動足跡。（圖／記者王兆麟翻攝）

由於案6755有自主健康管理，所以對社區的影響相當小。臉書粉絲團《MedPartner 美的好朋友》27日讚嘆，案6755陰性後仍落實自主健康管理，「不少人快篩陰性就會出去亂跑了。如果大家都能這麼有警覺性，病毒也難有機可趁」、「非常值得表揚的確診者，我們每人都應該要一起做到自覺自律」。

其他網友看了文章後也紛紛說，「這種正向的防疫新聞才真的值得報導」、「好謹慎，從到萬華到有症狀差不多2星期，還是很警覺」、「根本是最標準的防疫範本啊，一起提高病識感」、「感謝這家人為防疫做了最佳典範，謝謝你們，祝早日康復」、「所以才說快篩陰性真的不代表什麼，好好的自主管理才能斷開傳播鏈」。

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