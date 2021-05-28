　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵30歲男「車廂狂咳昏倒」！乘客嚇傻　全身噴酒精結局曝光

▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵自強號27日晚間有1名男乘客在車廂內昏倒。（圖／記者賴文萱攝，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

台鐵135次自強號27日晚間行駛到雲林斗六站時，一名有咳嗽狀況的30歲男乘客突然在車廂內昏迷。適逢疫情嚴峻期間，台鐵除了立刻封鎖車廂消毒，也請求救護車協助，救難人員身穿防護衣前往現場協助送醫。據了解，救護車抵達時，昏倒的男子逐漸恢復意識並能跟車站人員對話，自稱是癲癇發作並無大礙。

根據《聯合新聞網》報導，昏倒的30歲翁姓男子在救護車抵達時，意識逐漸恢復，自述是因為癲癇發作，後來已可自己行動，搭上另一班車前往嘉義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事發在晚間6點左右，男子昏倒當下，台鐵緊急將乘客安排到其他車廂乘坐。有目擊的旅客指出，該男在昏迷前就有咳嗽情況，經由救難人員檢查發現「沒有發燒」，不過清醒後不願就醫，最後全身噴灑酒精消毒坐其他車次離開。消防局人員還原現場，男子當時狂咳暈倒，醒來後見到救護員全副武裝相當抗拒，檢測後狀況應無大礙，故最後並未送醫。

台鐵官方則對此指出，所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報也會讓車站、列車編組人員進行深層全面消毒，該班自強號會加強第1車消毒，相關人員會要求作好自主健康管理。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
郭台銘買上海BNT疫苗「進行式」？　高虹安：他想捐1000萬
玉山大火狂燒12天！終撲滅累癱下山　要向肇事NCC五人求償上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵30歲男「車廂狂咳昏倒」！乘客嚇傻　全身噴酒精結局曝光

士林夜市8點街道黑一片！人潮清空剩店員　老闆哀嘆現況：慘慘慘

NCC專委「火燒玉山」12天撲滅！林務局貼出7照片　2萬人感動淚

疫情下存款多少「才敢裸辭」！1因素影響超大　多數人答案竟一致

快訊／台鐵自強號「1男咳嗽昏迷」　緊急消毒、乘客換車廂

莫德納疫苗保護力達94% 　15萬劑明天到！陳時中：今年已夠用了

「有人叫我去好市多掃貨買疫苗」　陳時中回應了！

詭異巧合！台中累計快篩10863人　5人PCR陰轉陽全是泰安學童

桃園停止246家洗車業自來水　450大戶未達節水目標將強制鉛封

宜蘭居民聚集確診者家！砸店嗆「害死我們全村」　她揭背後原因

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

小主人「遠距上課」家中歐告來亂 討摸不成皺眉回頭露悲情萌臉XD

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

台鐵30歲男「車廂狂咳昏倒」！乘客嚇傻　全身噴酒精結局曝光

士林夜市8點街道黑一片！人潮清空剩店員　老闆哀嘆現況：慘慘慘

NCC專委「火燒玉山」12天撲滅！林務局貼出7照片　2萬人感動淚

疫情下存款多少「才敢裸辭」！1因素影響超大　多數人答案竟一致

快訊／台鐵自強號「1男咳嗽昏迷」　緊急消毒、乘客換車廂

莫德納疫苗保護力達94% 　15萬劑明天到！陳時中：今年已夠用了

「有人叫我去好市多掃貨買疫苗」　陳時中回應了！

詭異巧合！台中累計快篩10863人　5人PCR陰轉陽全是泰安學童

桃園停止246家洗車業自來水　450大戶未達節水目標將強制鉛封

宜蘭居民聚集確診者家！砸店嗆「害死我們全村」　她揭背後原因

魚丁糸深夜突宣布「不唱了」！　吳青峰苦笑：我想退出歌壇

佛奇改口認了「資助武漢病毒所」　否認用於功能增益研究

剩朗多能救快艇？他卻被目擊怒吼主帥　「棄將」哈瑞爾嘲諷前東家

女友劈腿...他在「只有男人知道」的地方　發現無辜小王告解信

無照醫喬尾椎逞慾！桃園妹驚恐10秒　回家哭問媽媽「才知被性侵」

阿緯哀嘆餐廳業績下滑！　釣出威廉留言…意外爆「棒棒堂內幕」

壽險業投資台股再破2兆　創歷史新高！

CP3不只挫傷？專家估「傷勢更嚴重」　湖人主帥：預計他全力出擊

灰熊隊史最強是他！　莫蘭特單場狂轟47分寫新高

中職雖然延賽　5月投打MVP還是要選　

秋田犬睡醒還在茫迎門不認主人　 下秒腦袋開機熱情蹦跳表演自轉

生活熱門新聞

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

疫情下存款多少「才敢裸辭」

梅雨鋒面明晚報到！這3天雨最猛

莫德納疫苗保護力94%　15萬劑明天到

陳時中曝：BNT要求「我國」不准寫入新聞稿

火燒玉山12天　7張照讓2萬人感動淚

士林夜市8點近全黑　現況慘慘慘

全台變天！周末有雨到下周　鋒面「2度南壓」時間曝

「有人叫我去好市多掃貨」陳時中回應了

村民砸確診者家　他曝光憤怒原因

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

單日13死！3人入住集檢所、防疫旅館死亡　最年輕40多歲

更多熱門

相關新聞

即／全國首例！台北市2消防員確診

即／全國首例！台北市2消防員確診

台北市消防局第一大隊泉州分隊、第二大隊永吉分隊27日各有一名隊員確診，是全國消防員染疫首例。目前消防局已緊急關閉駐地，全面進行清消，也安排分隊在家自主健康管理，勤務由鄰近分隊支援。

銀行不需申請就可調整營業時間！　金管會再放寬

銀行不需申請就可調整營業時間！　金管會再放寬

疫情發燒民眾哭窮安心即時上工1300接棒

疫情發燒民眾哭窮安心即時上工1300接棒

還未破局？高虹安：郭董想捐疫苗給台灣

還未破局？高虹安：郭董想捐疫苗給台灣

黃瑄在家帶娃實況　網：家長崩潰日常

黃瑄在家帶娃實況　網：家長崩潰日常

關鍵字：

台鐵自強號新冠肺炎咳嗽昏倒疫情

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

還未破局？高虹安：郭董想捐疫苗給台灣

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」

快訊／每人發1個月基本工資？　柯文哲：我沒意見「該用就用」

玉山火終撲滅！將向肇事5人求償上億

即／全國首例！台北市2消防員確診

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

快訊／15萬莫德納來台　蔡英文感謝陳時中：他總一肩扛沒怨言

歐告姐姐主動聞弟屁「檢查尿布」

疫情下存款多少「才敢裸辭」

更多

最夯影音

更多
超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面