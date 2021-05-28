台鐵30歲男「車廂狂咳昏倒」！乘客嚇傻　全身噴酒精結局曝光

▲台鐵自強號27日晚間有1名男乘客在車廂內昏倒。（圖／記者賴文萱攝，示意圖。）



記者曾羿翔／綜合報導

台鐵135次自強號27日晚間行駛到雲林斗六站時，一名有咳嗽狀況的30歲男乘客突然在車廂內昏迷。適逢疫情嚴峻期間，台鐵除了立刻封鎖車廂消毒，也請求救護車協助，救難人員身穿防護衣前往現場協助送醫。據了解，救護車抵達時，昏倒的男子逐漸恢復意識並能跟車站人員對話，自稱是癲癇發作並無大礙。

根據《聯合新聞網》報導，昏倒的30歲翁姓男子在救護車抵達時，意識逐漸恢復，自述是因為癲癇發作，後來已可自己行動，搭上另一班車前往嘉義。

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事發在晚間6點左右，男子昏倒當下，台鐵緊急將乘客安排到其他車廂乘坐。有目擊的旅客指出，該男在昏迷前就有咳嗽情況，經由救難人員檢查發現「沒有發燒」，不過清醒後不願就醫，最後全身噴灑酒精消毒坐其他車次離開。消防局人員還原現場，男子當時狂咳暈倒，醒來後見到救護員全副武裝相當抗拒，檢測後狀況應無大礙，故最後並未送醫。

台鐵官方則對此指出，所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報也會讓車站、列車編組人員進行深層全面消毒，該班自強號會加強第1車消毒，相關人員會要求作好自主健康管理。

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