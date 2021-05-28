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何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」：地方政府沒有隔離、全家篩檢

▲何志偉27日表示，他團隊有一名同仁在疫情中過世。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

▲何志偉27日表示，他團隊有一名同仁在疫情中過世。（點圖可放大／翻攝自Facebook／何志偉）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情嚴峻，累計6091人確診，46人死亡。民進黨立委何志偉27日晚間揭露，自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，讓他直呼，「原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人」。

何志偉在臉書以「生命極其脆弱 死亡的距離已逼近」為題寫道，「我團隊中過去一位盡心盡力在崗位上工作的同事，就在這次的肺炎中往生了。就在前天，快篩結果還是陰性，但卻沒想到隔一天就離開了人世」。

何志偉表示，該同仁這是一位善良、負責任、笑臉迎人，從小到大不需父母擔心，且非常自主獨立的女孩，「如今，是我們生命當中最大的遺憾」。

何志偉說，最近這幾個月來，生命的無常不斷降臨，「我發現，原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人」，然而，病毒愈是殘酷，我們愈需要冷靜，我們更需要處處留意，保護好自己，才能保障我們身邊最愛的人。

「在這裡，我也要向她的家人致意！」何志偉表示，這位孩子生長在一個對公共事務貢獻極高的家庭裡，在孩子離世心痛之餘，父母仍同時哭著在協助政府思考，公共政策哪裡可以改進？依然在協助政府思考公共政策與公衛之間該怎麼辦？「讓我極度心痛」。

何志偉向該離世同仁表示，「謝謝妳，盼妳放下在這一世的執念，在另一個世界好好完成妳的夢想」。

話鋒一轉，何志偉也喊話地方政府，注意通報與篩檢隔離政策應有無確實落實，在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進，拜託了。

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