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蔡英文深夜po感謝文　可愛阿中部長「腳底亮點」被抓包！

▲▼蔡英文深夜po文感謝，陳時中偷偷脫鞋被發現。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文深夜po文感謝，陳時中偷偷脫鞋被發現。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者董美琪／綜合報導

總統蔡英文27日深夜在臉書發文，她特別PO出照片，表示自己常與指揮官陳時中間面討論疫情，更藉此長文表達感謝，PO文一小時引起6萬多人按讚，高達5000多則留言「辛苦部長了」，但眼尖的網友發現照片中一個亮點，笑說「阿中部長的腳好像有點熱.....。」

蔡英文發文表示，「這段時間，我時常和陳時中指揮官通電話，也時常碰面。每次的討論，除了聚焦在怎麼整備醫療資源、如何協助地方政府防疫外，疫苗的進度，也一直是重要的主題之一。我們持續努力推進，但為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行。」

「今天晚上，大家已經看到，第一批15萬劑的Moderna疫苗已經上飛機了，預計28日下午就會抵達。這是現在台灣需要的好消息。」總統蔡英文說，「再次感謝擔任指揮官的阿中部長。這一年多來，他帶領指揮中心的夥伴們辛苦打拚，無論挑戰有多麼大，他總是一肩扛了下來，沒有抱怨，更不曾退縮。」也感謝所有低調參與、付出的人。

文章短短一小時有6.4萬網友按讚支持，也有網友趁機表達不滿「說好的疫苗只有15萬劑嗎？」、「1年多的時間才來了這麼少的疫苗，應該是失職」、「笑死人這效率過了一年才15萬疫苗」、「有好消息 ? 今天死了13位同胞！」、「百姓成為犧牲品」。

另外，也有一些網友在照片中看到「亮點」，只見忙碌的阿中部長，好不容易坐下歇會兒，一邊跟總統討論，一邊脫掉右腳鞋，讓腳底放鬆休息。網友忍不住笑了，「阿中鞋子都脱了」、「部長的腳好像有點熱」、「不講還沒發現XD辛苦了」、「看得出來部長終於鬆了一口氣」、「阿中部長辛苦一整天了，腳腳需要休息」。

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