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屏東縣警友會贈警局9台測溫儀　守護民眾健康安全

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣警友會理事長王世賢（左）致贈縣警局自動測溫儀，由局長李文章代表接受 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警友會理事長王世賢有感新冠肺炎疫情提升，警察局防疫工作激增繁重，為降低執勤風險、有效運用警力，致贈9台自動測溫儀，以代替人工方式測量體溫，並可同步自動噴霧酒精消毒雙手，除節省同仁、民眾排隊進入時間，還可避免近距離接觸，防範測溫員警及受測量人員感染風險。

▲屏東縣警友會理事長王世賢（左）致贈縣警局自動測溫儀，由局長李文章代表接受 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼自動測溫儀。

▲屏東縣警友會理事長王世賢（左）致贈縣警局自動測溫儀，由局長李文章代表接受 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

新冠肺炎疫情嚴峻，全國提升為「三級警戒」，各機關單位全面動員加強防疫，警察局更是全面升級防疫措施，加強門禁出入人員防疫防護工作，由員警們一一對出入同仁及民眾量體溫、噴酒精、QR Code 實聯制登記，全面落實防疫工作，防堵疫情散播傳染，警察工作也更加繁重。

局長李文章表示，很感謝王理事長對警局防疫工作的關心，關懷同仁的執勤安全、體貼同仁的辛勞，並顧及洽公民眾自身健康安全，致贈了9台測溫儀，提升門禁管制效率。

縣警局先前在民眾洽公出入門口等7處地點，分別是縣警局3處、少年隊、交通隊、訓練科、後勤科各1處，已設置有自動測溫儀，這次收到警友會所贈送測溫儀，會配發轄內7個分局，置於各分局大門口使用，守護同仁及洽公民眾的健康安全。

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