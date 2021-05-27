民進黨團提紓困預算加碼至8400億　國民黨立委憂淪空白授權

▲新冠肺炎導致經濟蕭條，西門町商圈假日人潮冷清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元。對此，民進黨立法院黨團27日提出修正動議，主張將紓困條例所需經費上限調整為最高8400億元，但國民黨團則質疑，立法院恐淪為空白授權。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案函請立法院審議。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜。民進黨團於會中提出修正動議，主張將紓困預算總額上限調整為8400億元。

民進黨團總召柯建銘表示，行政院在5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，提高預算上限至新台幣6300億元，但是現在疫情非常嚴重，預算似乎已經不夠使用，因此民進黨團提出修正動議，也已經在開會前向各黨團說明。

柯建銘說，對於國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團總共提出188項附帶決議，民進黨團秉持開放的態度，「不管哪個政黨都是希望政府做好防疫，立法院盡好自己的責任，我們都能接受」，懇求朝野黨團利用對話、協商來取代互相猜臆、政治攻防。

國民黨立委曾銘宗認為，因應國內疫情惡化，政府要防疫紓困振興，「我們都舉雙手贊成」，但是從行政院會13日送出修正草案，將預算總額增加至6300億，至今才不過兩個禮拜的時間，就馬上又要增加2100億，只寫個修正動議就說要增加，「把政府、民眾辛苦繳稅的錢當什麼」。

曾銘宗說明，政府要防疫紓困振興，國民黨團都贊成，但行政院必須提出評估報告，告訴民眾、在野黨過去的錢都用在哪裡，至於防疫照顧假要給薪給假，國民黨團也贊成「一定要入法」。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，對於民進黨團提出的修正動議，民眾黨大方向支持，但近期國內所爆發的本土疫情，主要還是行政團隊對相關情勢錯判，目前百工百業、自營業者都相當期待紓困，「不過都是踏稅人的錢，還是要有相關評估報告」。

國民黨立委賴士葆則指出，立法院只能夠刪預算、不能增加預算，民進黨團提議要增加3分之1的預算，「現在加給它是一張空白支票」，這不是開大門走大路的方式，建議民進黨團不要炒短線，應該請行政院評估到底要增加多少預算再重新提出，就算要開臨時會通過，國民黨團也不會有意見，但是前提是要合理。

時代力量黨團總召邱顯智表示，立法院在去年三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，大家都認為防疫、紓困與振興非常重要，所以才會排除所有限制，要專心優先做這件事，但一年多後重新檢視還是非常難過，「就是怕給你預算又不願意去做」。

邱顯智認為，各部會拿了錢就應該用在對的地方，讓大家最起碼有生命安全的保障，民進黨團提出增加3分之1的預算上限，顯然也是認為錢不夠，對於政府未來的規劃是什麼、是否能夠把事情做對，都是很重要的核心問題。

柯建銘解釋，根據憲法規定，立委審查預算不可以增加預算，「但我們現在是審查法案，法案要多少錢，整個立法過程都是一樣」，過去朝野黨團都走過這條路，因此法律案沒有問題，也沒有牽涉到憲法的問題。

柯建銘強調，行政院在5月13日送來是增加2100億，台北市、新北市在15日升為三級警戒，隨後全國更同步升級至三級警戒，現在還要延長到6月14日，雖然兩個禮拜的時間很短，但疫情卻超乎評估、情況不一樣，希望各黨團了解詳細過程，所以並不是錢亂花。

國民黨團費鴻泰表示，國民黨團主張「給疫苗、發現金」，目前國內疫情尚未獲得控制，死亡人數節節高升，要求28日邀請衛福部長陳時中、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花應共同參與協商，「再多的錢百姓都願意花，沒有什麼比命更重要的」。

費鴻泰建議，28日的協商除了陳時中、蘇建榮、王美花等相關部會首長，交通部長王國材、勞動部長許銘春等人也應該與會，時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶等人也要求，教育部長潘文忠、文化部長李永得也應該出席。

柯建銘表示，大家的疫情的關切不分朝野，他建議朝野將行政院公布的資料帶回參考，並在28日邀請各部會首長列席黨團協商。

最後，游錫堃裁示，將於28日上午10時繼續開會，並邀請行政院主計總處、內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、衛福部、文化部等相關單位代表與會。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文：已購買近3000萬劑疫苗 8月底前會累積1000萬劑

► 自行採購疫苗？柯文哲斥中央拖太久：被逼到沒辦法「只好自謀生路」

► 新北自購疫苗？ 侯友宜「三個字」回應：不是單一地方的事



► 更多關於新冠疫情