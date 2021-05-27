　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團提紓困預算加碼至8400億　國民黨立委憂淪空白授權

▲▼新冠肺炎 經濟蕭條 西門町假日仍然冷清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠肺炎導致經濟蕭條，西門町商圈假日人潮冷清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元。對此，民進黨立法院黨團27日提出修正動議，主張將紓困條例所需經費上限調整為最高8400億元，但國民黨團則質疑，立法院恐淪為空白授權。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案函請立法院審議。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜。民進黨團於會中提出修正動議，主張將紓困預算總額上限調整為8400億元。

民進黨團總召柯建銘表示，行政院在5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，提高預算上限至新台幣6300億元，但是現在疫情非常嚴重，預算似乎已經不夠使用，因此民進黨團提出修正動議，也已經在開會前向各黨團說明。

柯建銘說，對於國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團總共提出188項附帶決議，民進黨團秉持開放的態度，「不管哪個政黨都是希望政府做好防疫，立法院盡好自己的責任，我們都能接受」，懇求朝野黨團利用對話、協商來取代互相猜臆、政治攻防。

國民黨立委曾銘宗認為，因應國內疫情惡化，政府要防疫紓困振興，「我們都舉雙手贊成」，但是從行政院會13日送出修正草案，將預算總額增加至6300億，至今才不過兩個禮拜的時間，就馬上又要增加2100億，只寫個修正動議就說要增加，「把政府、民眾辛苦繳稅的錢當什麼」。

曾銘宗說明，政府要防疫紓困振興，國民黨團都贊成，但行政院必須提出評估報告，告訴民眾、在野黨過去的錢都用在哪裡，至於防疫照顧假要給薪給假，國民黨團也贊成「一定要入法」。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，對於民進黨團提出的修正動議，民眾黨大方向支持，但近期國內所爆發的本土疫情，主要還是行政團隊對相關情勢錯判，目前百工百業、自營業者都相當期待紓困，「不過都是踏稅人的錢，還是要有相關評估報告」。

國民黨立委賴士葆則指出，立法院只能夠刪預算、不能增加預算，民進黨團提議要增加3分之1的預算，「現在加給它是一張空白支票」，這不是開大門走大路的方式，建議民進黨團不要炒短線，應該請行政院評估到底要增加多少預算再重新提出，就算要開臨時會通過，國民黨團也不會有意見，但是前提是要合理。

時代力量黨團總召邱顯智表示，立法院在去年三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，大家都認為防疫、紓困與振興非常重要，所以才會排除所有限制，要專心優先做這件事，但一年多後重新檢視還是非常難過，「就是怕給你預算又不願意去做」。

邱顯智認為，各部會拿了錢就應該用在對的地方，讓大家最起碼有生命安全的保障，民進黨團提出增加3分之1的預算上限，顯然也是認為錢不夠，對於政府未來的規劃是什麼、是否能夠把事情做對，都是很重要的核心問題。

柯建銘解釋，根據憲法規定，立委審查預算不可以增加預算，「但我們現在是審查法案，法案要多少錢，整個立法過程都是一樣」，過去朝野黨團都走過這條路，因此法律案沒有問題，也沒有牽涉到憲法的問題。

柯建銘強調，行政院在5月13日送來是增加2100億，台北市、新北市在15日升為三級警戒，隨後全國更同步升級至三級警戒，現在還要延長到6月14日，雖然兩個禮拜的時間很短，但疫情卻超乎評估、情況不一樣，希望各黨團了解詳細過程，所以並不是錢亂花。

國民黨團費鴻泰表示，國民黨團主張「給疫苗、發現金」，目前國內疫情尚未獲得控制，死亡人數節節高升，要求28日邀請衛福部長陳時中、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花應共同參與協商，「再多的錢百姓都願意花，沒有什麼比命更重要的」。

費鴻泰建議，28日的協商除了陳時中、蘇建榮、王美花等相關部會首長，交通部長王國材、勞動部長許銘春等人也應該與會，時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶等人也要求，教育部長潘文忠、文化部長李永得也應該出席。

柯建銘表示，大家的疫情的關切不分朝野，他建議朝野將行政院公布的資料帶回參考，並在28日邀請各部會首長列席黨團協商。

最後，游錫堃裁示，將於28日上午10時繼續開會，並邀請行政院主計總處、內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、衛福部、文化部等相關單位代表與會。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文：已購買近3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑
► 自行採購疫苗？柯文哲斥中央拖太久：被逼到沒辦法「只好自謀生路」
 新北自購疫苗？　侯友宜「三個字」回應：不是單一地方的事

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／台中+10足跡曝光！家樂福、全聯　泰安傳播鏈再加1人
各縣市疫苗分配量公布！　高雄比新北重災區多
防快樂缺氧！　羅一鈞公布血氧計「2指標」將示警
還原去年和BNT簽約過程　陳時中曝「破局瞬間」
解隔離標準新制！輕症「符合2條件」免採檢可回家
快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗
沒床！台大、市聯醫疾呼「撐不住」　陳時中回應了
雙北皆破2千例！　全台確診地圖一次看
單日13死！3人住集檢所、防疫旅館死亡　最年輕40多歲
快訊／增13死創單日新高　40多歲女入住防疫旅館死亡
今266例校正回歸「146例在新北」　這2天個案最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳明文籲政府發現金紓困挺勞工　「每人每月1萬連發3個月」

民進黨團提紓困預算加碼至8400億　國民黨立委憂淪空白授權

疫情延燒原鄉　莊人祥：協助地方政府擴大篩檢力度

快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗

傅崐萁喊話中央：地方絕對有能力採購疫苗　只等行政院點頭同意

「防疫照顧假」有紓困津貼嗎？　國發會曝理由「現階段不考慮」

BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙

輝瑞中國製還是德國原裝吵不完　莊人祥給答案了

快訊／政院紓困上限6300億不夠用？　民進黨團提案可加碼到8400億

照常加班趕貨！中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：沒人敢吭聲

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

陳明文籲政府發現金紓困挺勞工　「每人每月1萬連發3個月」

民進黨團提紓困預算加碼至8400億　國民黨立委憂淪空白授權

疫情延燒原鄉　莊人祥：協助地方政府擴大篩檢力度

快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗

傅崐萁喊話中央：地方絕對有能力採購疫苗　只等行政院點頭同意

「防疫照顧假」有紓困津貼嗎？　國發會曝理由「現階段不考慮」

BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙

輝瑞中國製還是德國原裝吵不完　莊人祥給答案了

快訊／政院紓困上限6300億不夠用？　民進黨團提案可加碼到8400億

照常加班趕貨！中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：沒人敢吭聲

看好儲存市場需求　群聯斥資6億購地佈局擴廠

普篩是抗疫重點！消基會籲廣設檢測站、放寬快篩使用標準

獨／「雞排女王」新專輯被迫延期　遇疫情業績慘掉兩成無奈：會繼續撐

快訊／台中+10足跡曝光！家樂福、全聯都入列　泰安傳播鏈再加1人

一直夢想這一刻！羅斯6年來季後賽首飆破20分　自豪很「耐打」

陳明文籲政府發現金紓困挺勞工　「每人每月1萬連發3個月」

預估國內車市小幅衰退！裕隆親回「重返大陸市場」傳言　

茶室小姐超會玩秘辛曝光！　「2招放大絕」狂撩…老司機全都暈船

丹尼婊姐曝友人民宿「狂接訂房電話」 怒轟：得不出遊就死的病？

中正一分局派出所警員快篩陽性　37警核酸檢測結果出爐

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

快訊／郭台銘引進上海BNT疫苗？　執行長出面回應

快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令照常上班

快訊／行政院拍板紓困3大原則　寬列薪資補貼

BNT疫苗不來台了？　他：蔡英文講得夠清楚了！

輝瑞中國製？德國原裝？莊人祥給答案

抓包蔡英文自打臉　游淑慧轟：疫苗在哪？邁擱騙啊！

快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗

下令加班趕貨！中和工業區恐多人感染　員工：沒人敢吭聲

更多熱門

相關新聞

快訊／連江本土+2！急匡列54人採檢

快訊／連江本土+2！急匡列54人採檢

新冠肺炎疫情全台爆炸，今（27日）中央流行疫情指揮中心宣布，本土新增401例、另還有266例校正回歸。其中外島連江縣今新增2例，分別為案6441，18歲男性，為案5771的密切接觸者，為在地居民；另一例則為案6442，34歲女性，7日曾搭機返台，並於26日入境連江，快篩呈現陽性，後經PCR核酸檢測後確診，目前2人皆無症狀。

「停課不停班」學生染疫風險高！陳時中：親密接觸才是主因

「停課不停班」學生染疫風險高！陳時中：親密接觸才是主因

屏東縣警友會贈警局測溫儀　守護民眾健康

屏東縣警友會贈警局測溫儀　守護民眾健康

疫情延燒原鄉　莊人祥：協助地方擴大篩檢

疫情延燒原鄉　莊人祥：協助地方擴大篩檢

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠肺炎紓困條例立法院游錫堃柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面